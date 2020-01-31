Алишер Шадманов выступил за приостановление выдачи виз гражданам Китая

В рамках борьбы с коронавирусом контролируются прибывающие граждане не только из Китая, но и других стран, пограничные контрольно-пропускные пункты оснащены тепловизорами.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов выступил за временное приостановление выдачи виз гражданам Китая из-за коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.

"Лично я сторонник не только ограничить выезд наших граждан в Китай, но и временно ограничить въезд китайских и других иностранных граждан из Китая в нашу страну", — сказал министр.

Шадманов также заверил, что в рамках борьбы с коронавирусом контролируются прибывающие граждане не только из Китая, но и других стран, пограничные контрольно-пропускные пункты оснащены тепловизорами.

"Прибывающие люди из регионов, где обнаружен вирус и те, у кого наблюдается какие-либо признаки заболевания, подлежат специальному наблюдению. Мы подготовили специальные места в инфекционных больницах и создали резерв необходимых медикаментов", — заявил он.

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Напомним, с 1 января для граждан Китая действует безвизовый режим в Узбекистан при въезде через аэропорты на срок до семи дней при наличии обратного авиабилета.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй, возбудителем которой стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, началась в конце декабря 2019 года. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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По последним данным, новым вирусом заражены в КНР уже 5 974 человека, из них 132 скончались.

Ранее глава Минздрава Узбекистана Алишер Шадманов посоветовал гражданам временно без особой необходимости не выезжать за границу — не только в Китай, но и в другие страны. Государственному комитету по развитию туризма также рекомендовано до стабилизации ситуации не отправлять туристов в КНР.