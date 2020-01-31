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Работникам месторождений нефти и газа повысят зарплату

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Общество
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Sputnik Узбекистан
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С 1 февраля 2020 года надбавка к должностным окладам сотрудников, непосредственно занятых на месторождениях нефти и газа, будет установлена в размере 20% для инженерно-технических работников и в размере 30% для рабочих.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Акционерное общество "Узбекнефтегаз" приняло решение повысить размер заработной платы работников компании, занятых на месторождения нефти и газа. Подписано соответствующее постановление, сообщает пресс-служба АО.

Рабочие на строящемся объекте
© CC0 / Unsplash / Guilherme Cunha
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Документом утверждена новая тарифная сетка по оплате труда для работников подразделений оперативного управления производством, а также для инженерно-технических работников и рабочих нефтегазодобывающих управлений, газоперерабатывающего завода и автотранспортного цеха.

Так, с 1 февраля 2020 года надбавка к должностным окладам работников, непосредственно занятых на месторождениях нефти и газа, будет установлена:

- в размере 20% для инженерно-технических работников; 

- в размере 30% для рабочих.

Нововведение коснется 4 389 сотрудников.

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Напомним, 10 января Министерство финансов опубликовало данные по размеру заработных плат, которые получали узбекистанцы в 2019 году.

Согласно сведениям за ноябрь, 43,6% населения (около 1,7 миллиона человек) зарабатывали в месяц до одного миллиона сумов. Для сравнения, в январе 2019-го такие зарплаты получали 50,7% граждан (около 1,8 миллиона человек).

Немного выросло число узбекистанцев, получающих до двух миллионов сумов в месяц, – доля выросла с 25,5% до 27,7% (1,1 миллиона человек).

Зарплата в размере до четырех миллионов сумов - примерно у 20% населения – 806 891 человек, в то время как в начале 2019-го таких было всего 16,8% от общего числа работающих узбекистанцев.

 

Теги:
Узбекистан, добыча газа, месторождение нефти, месторождение, зарплата, Узбекнефтегаз



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