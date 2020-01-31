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В Ташобласти начали строить детский сад в рамках проекта ЛУКОЙЛ

Пресс-служба МДО
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Согласно постановлению, проектирование, строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений объектов планируется осуществить до 1 июля 2021 года.

ТАШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. В Кибрайском районе Ташкентской области состоялась церемония закладки первого камня в строительство дошкольной образовательной организации (ДОО), сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования.

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Соответствующее соглашение было подписано между Министерством дошкольного образования и компанией ЛУКОЙЛ в июле 2019 года. Общая сумма, выделенная ЛУКОЙЛом на реализацию проекта  составляет $12 млн.

Согласно проекту будут построены многопрофильные дошкольные образовательные организации на 150 мест с реабилитационным центром для детей с особыми потребностями в Ташкентской и Кашкадарьинской областях, а в Бухарской области - дошкольная образовательная организация общего типа на 250 мест. Всего строительство этих ДОО увеличит охват до 550 мест.

"Мы рады, что бизнес сегодня хочет помогать детям. Благодаря компании ЛУКОЙЛ еще 550 детей в регионах получат доступ к качественному дошкольному образованию. Помимо воспитанников ДОО, эти реабилитационные центры будут ежегодно принимать по 5-7 тысяч детей, нуждающихся в помощи специалистов," — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.
Шахноза Мирзиёева на торжественной церемонии закладки первого камня в строительство многопрофильных ДОО
Пресс-служба МДО
Шахноза Мирзиёева на торжественной церемонии закладки первого камня в строительство многопрофильных ДОО

Трехэтажное здание ДОО в Бухаре и прилежащая к нему территория  с общей площадью более 11 тыс. кв. м. будут оборудованы самой современной техникой и оборудованием, бассейном, танцевальным и спортивным залами, компьютерным классом, а также групповыми помещениями. Для активных игр и занятий спортом на территории ДОО в Бухаре предусмотрены велосипедные дорожки и детские площадки с травяным и безопасным синтетическим покрытием.

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Прототипом проекта в Ташкентской и Каршинской  областях выступит СДОО с реабилитационным центром "Имкон" в Нукусе.

Малыши занимаются в игровой комнате
© Sputnik / Михаил Мордасов
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Проект объединил дошкольную образовательную организацию и реабилитационный центр для детей с особенностями физического и умственного развития. В новых ДОО будут располагаться современные залы ЛФК и физиотерапии, массажные кабинеты, сенсорная комната, комната развития мелкой моторики, социально-бытовой адаптации, музыкальной и арт-терапии, а также кабинеты врачей.

Согласно постановлению, проектирование, строительство, оснащение и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений объектов планируется осуществить до 1 июля 2021 года.

Теги:
Агриппина Шин, Узбекистан, Ташкентская область, Строительство, детский сад, Министерство дошкольного образования



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