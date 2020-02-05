В Ташкент летит самолет с пассажирами из Уханя

На борту находятся 84 пассажира, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с пассажирами из Уханя прибудет сегодня в аэропорт Ташкента в 11.45 по местному времени, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

На борту находятся 84 пассажира, члены экипажа, а также медицинские работники и специалисты в области вирусологии с современными средствами защиты.

Как сообщалось ранее, пассажиры будут отправлены в пункт временного размещения.

По вопросам пребывания пассажиров в пункте временного размещения обращаться в штаб Агентства по санитарно-эпидемиологическому благополучию при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по телефону +998 (71) 276-49-66.

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Напомним, вчера самолет авиакомпании Uzbekistan Airways с 250 пассажирами из Пекина прибыл в Ташкента. Всех прибывших отправили в пункт временного размещения.