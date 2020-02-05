Из Китая эвакуируют еще около 260 узбекистанцев

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, на родину из КНР вернутся еще около 260 соотечественников.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Из пекинского аэропорта в Ташкент 5 февраля вылетит еще один самолет с узбекистанцами, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

По данным посольства Узбекистана в столице Китая, вернуться на родину изъявили желание еще около 260 человек, составлен предварительный список.

Ранее, во вторник и среду, в Ташкент из Уханя и Пекина были доставлены двумя чартерными рейсами в общей сложности 334 человека, в том числе пять граждан Казахстана. Все они размещены на период карантина в специально подготовленных медицинских учреждениях.

МИД напомнил находящимся в Китае узбекистанцам, что они могут при необходимости обращаться в посольство родной страны в Пекине по номерам(контактное лицо — Азиз Хилватов),(Бобур Яхяев),(Шухрат Умиров). Также на связи Генеральное консульство в Шанхае, звонить можно по номеру(Азиз Улугбеков).

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, число заразившихся на материковой части КНР превысило 24,3 тысячи человек, умерли 490 пациентов, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.

В Узбекистана на 5 февраля не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии. В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано пока не выезжать за границу. Авиасообщение с Китаем временно приостановлено.