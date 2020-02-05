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Встреча пассажиров, прибывших из Китая, в аэропорту Ташкента

Из Китая эвакуируют еще около 260 узбекистанцев

Узбекские авиалинии
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (70)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200205/13398561/Iz-Kitaya-segodnya-evakuiruyut-esche-okolo-260-uzbekistantsev.html

По данным Министерства иностранных дел Узбекистана, на родину из КНР вернутся еще около 260 соотечественников.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Из пекинского аэропорта в Ташкент 5 февраля вылетит еще один самолет с узбекистанцами, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел республики.

По данным посольства Узбекистана в столице Китая, вернуться на родину изъявили желание еще около 260 человек, составлен предварительный список.

Ранее, во вторник и среду, в Ташкент из Уханя и Пекина были доставлены двумя чартерными рейсами в общей сложности 334 человека, в том числе пять граждан Казахстана. Все они размещены на период карантина в специально подготовленных медицинских учреждениях.

Узбекистан начал эвакуацию своих граждан из Уханя
Видео представлено очевидцем
Ухань — Ташкент: как узбекистанцы покидают охваченный коронавирусом город
МИД напомнил находящимся в Китае узбекистанцам, что они могут при необходимости обращаться в посольство родной страны в Пекине по номерам +86 138 1120 4471 (контактное лицо — Азиз Хилватов), +86 135 1102 4242 (Бобур Яхяев), +86 139 1175 4476 (Шухрат Умиров). Также на связи Генеральное консульство в Шанхае, звонить можно по номеру +86 131 2255 5772 (Азиз Улугбеков).

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Вспышка признана чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, число заразившихся на материковой части КНР превысило 24,3 тысячи человек, умерли 490 пациентов, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. 

В Узбекистана на 5 февраля не зафиксировано заболевших новой формой пневмонии. В стране принимаются все необходимые меры для того, чтобы не допустить проникновения инфекции. В частности, на объектах воздушного, автомобильного и железнодорожного сообщения усилен санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль, а гражданам рекомендовано пока не выезжать за границу. Авиасообщение с Китаем временно приостановлено.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (70)
Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, эвакуация, Китай, коронавирус



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