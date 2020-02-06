Будут ли в Узбекистане повышать пенсионный возраст - ответ ПФ

Сейчас основное внимание уделяется на укрепление социальной защиты населения, повышение размеров пенсий и пособий.

ТАШКЕНТ, 6 фев - Sputnik. Пресс-служба Пенсионного фонда Узбекистана прокомментировала распространившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о якобы принятом решении по повышению пенсионного возраста.

"В настоящее время Пенсионный фонд совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами изучает пенсионные системы в зарубежных странах, включая трехуровневую пенсионную систему, с привлечением экспертов из авторитетных международных финансовых институтов, в частности, Всемирного банка, ПРООН и Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В разрабатываемом проекте концепции основное внимание уделяется укреплению социальной защиты населения, повышению размеров пенсий и пособий, а также расширению охвата экономически активного населения через систему социального страхования.

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Кроме того, рассматриваются мероприятия по внедрению инновационных технологий при оформлении права на пенсию на основе представления одного лишь паспорта, а также централизованного назначения и выплаты пенсий по электронным заявкам.

Во Внебюджетном пенсионном фонде подчеркнули, что вышеуказанная концепция не предусматривает повышение возраста выхода на пенсию.

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По завершении разработки проект концепции в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке будет размещен для всенародного обсуждения.