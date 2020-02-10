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Топор, воткнутый в пень

В Сурхандарье женщина с топором защитила свой дом от сноса - видео

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/560/09/5600965.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200210/13432377/V-Surkhandare-zhenschina-s-toporom-zaschitila-svoy-dom-ot-snosa-video.html

Женщина с двумя детьми взяла в руки топор и сказала, что окажет сопротивление любому, кто попытается снести ее дом.

ТАШКЕНТ, 10 фев - Sputnik. В узбекских социальных сетях распространился видеоролик, на котором женщина с топором и снимком президента Шавката Мирзиёева защищает свое имущество от сноса.

Согласно информации местных СМИ, инцидент был зафиксирован в махалле "Гулобод" Сарыасийского района Сурхандарьинской области.

На видео, которое появилось в соцсетях, женщина с двумя детьми взяла в руки топор и сказала, что окажет сопротивление любому, кто попытается снести ее дом.

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Напомним, ранее президент республики Шавкат Мирзиёев на одном из совещаний уже высказывал свое мнение на счет деятельности хокимов Ферганы, Кашкадарьи и Хорезма, которых жестко раскритиковал за допущенные ошибки.

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В августе с хокимом Ферганы уже был скандал, после которого он публично извинялся перед населением Риштана за незаконные сносы. 

В своем выступлении перед населением Риштанского района Шухрат Ганиев отметил, что произошедшее является ошибкой, а все причастные к сносам руководители Риштанского района были отстранены от своих должностей.

Теги:
снос дома, женщина, видеоролик, Видео, Узбекистан, Узбекистан, Сурхандарьинская область



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