В Узбекистане откроются филиалы еще трех российских вузов — список

В настоящее время в республике действуют филиалы девяти российских вузов, в том числе МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik, Мария Науменко. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, филиалы каких российских вузов откроются в Узбекистане в ближайшее время.

"В настоящее время на территории Узбекистана завершается работа по открытию филиалов следующих вузов: Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина, Астраханского государственного технического университета и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. Эта работа идет", — заявил Фальков, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik Узбекистан в МИА "Россия сегодня".

"С учетом того, как у нас складывается динамика отношений с Узбекистаном, я больше чем уверен, что эти вузы завершат работу конкретным результатом — открытием филиалов. При этом еще Институт русского языка имени Пушкина планирует открыть научно-образовательный центр в Узбекистане", — добавил российский министр.

По словам Фалькова, сегодня в филиалах российских вузов в Узбекистане обучаются в общей сложности 2,5 тысячи человек, из них в 2019 году были приняты 703 человека.

В настоящее время в республике действуют филиалы девяти российских вузов: МГУ имени Ломоносова, Российского экономического университета имени Плеханова и Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", МГИМО, Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского химико-технологического университета имени Менделеева и Национального исследовательского университета "МЭИ".

Кроме того, осенью Наманганский государственный университет и Уральский государственный медуниверситет открыли совместный медицинский факультет

"Важно оценивать не только текущую ситуацию, но еще и динамику. И эта динамика положительная, нас это радует, поскольку это говорит о том, что у нас есть понимание на всех уровнях и есть интерес. Если не будет интереса, не будет поддержана инициатива, то подобного рода мероприятия просто не реализовать", — заключил министр.

Ранее посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявлял, что также рассматриваются обращения узбекской стороны о создании филиалов МГТУ имени Баумана, Московского архитектурного института.