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Бананы

В Узбекистане резко упали цены на бананы из-за коронавируса

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (83)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13440013/V-Uzbekistane-rezko-upali-tseny-na-banany-iz-za-koronavirusa.html

Люди распространяют информацию о том, что бананы заражены коронавирусом, причем опасны даже те, которые выращены за пределами Китая, поскольку их якобы сортируют в Ухане.

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. В Узбекистане резко снизились цены на бананы из-за слухов о том, что они могут быть заражены коронавирусом, сообщается в Facebook "Потребитель.уз".

"В Ташкенте, Андижане и Самарканде стоимость бананов снизилась с 25 до 10 тысяч сумов, а в некоторых точках столицы бананы можно было приобрести всего за 6-8 тысяч сумов", - говорится в публикации.

Сообщение о том, что бананы опасны для здоровья, уже некоторое время волнует пользователей социальных сетей. Люди распространяют информацию о том, что бананы заражены коронавирусом, причем опасны даже те, которые выращены за пределами Китая, поскольку их якобы сортируют в Ухане.

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В связи с этим многие узбекистанцы предпочли перестраховаться и отказаться от бананов. В результате падение спроса обвалило цены на рынках республики.

Вспышка смертельного вируса в Китае

Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось с крупного города Ухань, расположенного в китайской провинции Хубэй.

Затем вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.

Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

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До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (83)
Теги:
Китай, Китай, вирус, коронавирус, еда, рынок, Узбекистан, Узбекистан, овощи, Фрукты



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