В Узбекистане резко упали цены на бананы из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 11 фев - Sputnik. В Узбекистане резко снизились цены на бананы из-за слухов о том, что они могут быть заражены коронавирусом, сообщается в Facebook "Потребитель.уз".
"В Ташкенте, Андижане и Самарканде стоимость бананов снизилась с 25 до 10 тысяч сумов, а в некоторых точках столицы бананы можно было приобрести всего за 6-8 тысяч сумов", - говорится в публикации.
Сообщение о том, что бананы опасны для здоровья, уже некоторое время волнует пользователей социальных сетей. Люди распространяют информацию о том, что бананы заражены коронавирусом, причем опасны даже те, которые выращены за пределами Китая, поскольку их якобы сортируют в Ухане.
Почти 4 тысячи человек вылечились от коронавируса в Китае >>
В связи с этим многие узбекистанцы предпочли перестраховаться и отказаться от бананов. В результате падение спроса обвалило цены на рынках республики.
Вспышка смертельного вируса в Китае
Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса 2019-nCoV, началось с крупного города Ухань, расположенного в китайской провинции Хубэй.
Затем вирус проник более чем в 25 стран, включая Россию.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку чрезвычайной ситуацией.
Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).
Инкубационный период коронавируса может составлять 24 дня — СМИ >>
До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.