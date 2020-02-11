Узбекским студентам предложили перевестись из заграничных вузов на родину

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Власти Узбекистана предложили соотечественникам, которые получают образование в высших учебных заведениях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, перевестись в вузы родной страны, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Министерства высшего и среднего образования республики.
Ранее узбекские студенты не имели такой возможности. Потребность в запуске программы по добровольному переводу возникла из-за того, что родители многократно жаловались в Народные приемные президента на сложности с переводом денег своим детям. Также высказывалось недовольство качеством образования в вузах соседних стран.
Как подчеркнули в министерстве, узбекистанцам предоставляется только шанс продолжить учебу на родине, сопутствующие вопросы им предстоит решить самостоятельно.
При этом в Министерстве иностранных дел сообщили, что студенты, желающие вернуться в Узбекистан, могут связаться с ответственными сотрудниками дипломатических и консульских учреждений в этих странах.
Список номеров:
- Посольство в Казахстане (Нур-Султан): +7 777 218 20 10, +7 771 200 87 52;
- Посольство в Кыргызстане (Бишкек): +9 965 557 001 45;
- Посольство в Таджикистане (Душанбе): +9 929 388 844 42;
- Генеральное консульство в Актау (Казахстан): +7 729 277 71 17, +7 777 599 00 52;
- Генеральное консульство в Алматы (Казахстан): +7 727 390 26 16, +7 777 950 44 33, +7 777 950 44 55, +7 777 950 44 22, +7 777 950 44 11.