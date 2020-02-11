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Студенты

Узбекским студентам предложили перевестись из заграничных вузов на родину

Официальный сайт Министерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200211/13444639/Uzbekskim-studentam-predlozhili-perevestis-iz-zagranichnykh-vuzov-na-rodinu.html

Узбекистанцы, получающие высшее образование в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, теперь могут перевестись в вузы родной страны и продолжить учебу там.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Власти Узбекистана предложили соотечественникам, которые получают образование в высших учебных заведениях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, перевестись в вузы родной страны, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Министерства высшего и среднего образования республики.

Ранее узбекские студенты не имели такой возможности. Потребность в запуске программы по добровольному переводу возникла из-за того, что родители многократно жаловались в Народные приемные президента на сложности с переводом денег своим детям. Также высказывалось недовольство качеством образования в вузах соседних стран. 

Как подчеркнули в министерстве, узбекистанцам предоставляется только шанс продолжить учебу на родине, сопутствующие вопросы им предстоит решить самостоятельно. 

При этом в Министерстве иностранных дел сообщили, что студенты, желающие вернуться в Узбекистан, могут связаться с ответственными сотрудниками дипломатических и консульских учреждений в этих странах. 

Список номеров:

  • Посольство в Казахстане (Нур-Султан): +7 777 218 20 10, +7 771 200 87 52; 
  • Посольство в Кыргызстане (Бишкек): +9 965 557 001 45;
  • Посольство в Таджикистане (Душанбе): +9 929 388 844 42;
  • Генеральное консульство в Актау (Казахстан): +7 729 277 71 17, +7 777 599 00 52;
  • Генеральное консульство в Алматы (Казахстан): +7 727 390 26 16, +7 777 950 44 33, +7 777 950 44 55, +7 777 950 44 22, +7 777 950 44 11.
Теги:
студенты, денежные переводы, МИД Узбекистана, Министерство высшего и среднего специального образования, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Образование, вузы



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