Узбекским студентам предложили перевестись из заграничных вузов на родину

Узбекистанцы, получающие высшее образование в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, теперь могут перевестись в вузы родной страны и продолжить учебу там.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Власти Узбекистана предложили соотечественникам, которые получают образование в высших учебных заведениях Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, перевестись в вузы родной страны, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Министерства высшего и среднего образования республики.

Ранее узбекские студенты не имели такой возможности. Потребность в запуске программы по добровольному переводу возникла из-за того, что родители многократно жаловались в Народные приемные президента на сложности с переводом денег своим детям. Также высказывалось недовольство качеством образования в вузах соседних стран.

Как подчеркнули в министерстве, узбекистанцам предоставляется только шанс продолжить учебу на родине, сопутствующие вопросы им предстоит решить самостоятельно.

При этом в Министерстве иностранных дел сообщили, что студенты, желающие вернуться в Узбекистан, могут связаться с ответственными сотрудниками дипломатических и консульских учреждений в этих странах.

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