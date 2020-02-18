Как провели время в санатории "Бустон" граждане Узбекистана, попавшие под карантин после поездки в Китай.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Сегодня, 18 февраля, завершился карантинный срок 294 граждан, находившихся в санатории "Бустон", и их проводили домой, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

Все граждане, приехавшие из Китая, находились под строгим карантином в течение 14 дней.

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Медицинское наблюдение и специальные лабораторные исследования проводились в полном соответствии с международными стандартами. В первый и последний день пациентам были проведены вирусологические лабораторные обследования на наличие коронавирусной инфекции. Результаты анализа показали, что ни у одного из граждан не было данной инфекции.

Министерство здравоохранения Как узбекистанцев провожают домой после карантина по коронавирусу - фото

"Мы были в очень подавлены и обеспокоены из-за вызывающего тревогу эпидемического состояния в Китае. Нас обрадовала забота нашего государства, которую мы получили, находясь в сложной ситуации. Почувствовали огромное облегчение, вступив на землю нашей Родины. В санатории, где нас расположили, были созданы все необходимые условия. Смогли отлично отдохнуть, сдружились между собой. Честно говоря, нам не хочется покидать это место", - говорит Севара Миралиева из Букинского района Ташкентской области.

Также известно, что в санатории были установлены телефоны для связи с членами семьи и родственниками.

Министерство здравоохранения Как узбекистанцев провожают домой после карантина по коронавирусу - фото

"Врачи были очень вежливы и пытались нас подбодрить. Понимаем, что это и есть отношение государства к нам, и мы готовы ответить ему своими дальнейшими достижениями в выбранных нами сферах. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить нашу глубокую благодарность всем, кто заботился о нас", - говорит Станислав Радзиховский из города Ташкента.

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Напомним, 4-6 февраля в Узбекистан тремя чартерными рейсами были эвакуированы 584 граждан республики, находившиеся в Китае. Из них 459 мужчин и 125 женщин.

Последние данные по коронавирусу

По последним данным, число заболевших пневмонией превысило 72 тысячи человек. Число скончавшихся - 1 868, всего удалось вылечить более 12,5 тысячи человек.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

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До недавнего времени считалось, что инкубационный период болезни составляет 14 дней, однако новые исследования показали, что максимальный инкубационный период коронавируса может достигать 24 дней. Правда, лишь в отдельных случаях.