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Ведущий университет Венгрии откроет филиал в Ташкенте

Ведущий университет Венгрии откроет филиал в Ташкенте

Министерство инвестиций и внешней торговли
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200218/13493186/Veduschiy-universitet-Vengrii-otkroet-filial-v-Tashkente.html

Подписаны инвестиционные соглашения в сфере сельского хозяйства, о сотрудничестве и предоставлении межбанковского финансирования между АКБ "Микрокредитбанк" и венгерским Эксимбанком и об открытии филиала Дебреценского университета в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. На пятом по счету заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) между Узбекистаном и Венгрией стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли республики.

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Отдельно отметили потенциал в развитии отдельных секторов сельского хозяйства - животноводства, скотоводства, рыбоводства, виноделия, фармацевтической отрасли и сферы образования.

Говорили об организации совместных образовательных программ с выдачей двойных дипломов и поддержке участия вузов Узбекистана в образовательных программах Европейского союза, таких как "Эразмус плюс", "Темпус", "Горизонт 2020".

Открытый диалог на межправительственном уровне позволил четко обозначить сферы взаимных интересов для дальнейшего углубленного взаимодействия, имея в виду проработку перспективных инвестиционных проектов и торговых соглашений и определить эффективный формат взаимодействия на межведомственном уровне.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 18 февраля встретился с делегацией Венгрии во главе с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Петером Сийярто
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Узбекистан - Венгрия: обсуждены совместные инвестпроекты

Также в рамках бизнес-форума с участием представителей деловых кругов двух стран были достигнуты договоренности по активизации партнерских отношений. В частности, подписаны инвестиционные соглашения в сфере сельского хозяйства, о сотрудничестве и предоставлении межбанковского финансирования между АКБ "Микрокредитбанк" и венгерским Эксимбанком и об открытии филиала Дебреценского университета в Ташкенте.

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Напомним, сегодня Шавкат Мирзиёев принял делегацию Венгрии. На встрече состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия, в том числе в формате диалога с Европейским союзом.

Особое внимание уделено продвижению совместных инвестиционных проектов с внедрением передового опыта и современных технологий ведущих венгерских компаний, а также их финансированию.

 

Теги:
бизнес-форум, Узбекистан, ВУЗ, филиал, Соглашение, подписание документов, Венгрия, Университет



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