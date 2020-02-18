Рисунки детей блокадного Ленинграда смогут ожить

Рисунки, собранные работниками детских садов, детских домов и школ, зафиксировали непосредственный взгляд детей на события военного времени, отразили их переживания и представления.

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Телеканал RT запускает новую видеосерию в рамках мультимедийного проекта #СтраницыПобеды под названием "Война: Детские рисунки в VR-анимации".

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Проект представит детские рисунки из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.

В течение многих десятилетий в музее истории Санкт-Петербурга хранятся около 700 уникальных детских рисунков, которые были созданы во время блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года — 27 января 1944 года).

Рисунки, собранные работниками детских садов, детских домов и школ, зафиксировали непосредственный взгляд детей на события военного времени, отразили их переживания и представления.

Почти каждый рисунок имеет сопроводительный текст — небольшой рассказ ребенка о том, что он нарисовал. Такие рассказы часто записывали воспитатели и вклеивали в альбомы, бережно сохраняя их как документ эпохи.

Мы уже сообщали о запуске другого проекта с посылом добра и любви - в течение следующих месяцев проект расскажет историю войны и победы над фашизмом устами непосредственных участников военных действий. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану. Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.