Рисунки детей блокадного Ленинграда смогут ожить

Проект представит детские рисунки из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга в интерпретации известных художников, работающих в жанре виртуальной анимации.
В течение многих десятилетий в музее истории Санкт-Петербурга хранятся около 700 уникальных детских рисунков, которые были созданы во время блокады Ленинграда (8 сентября 1941 года — 27 января 1944 года).
Рисунки, собранные работниками детских садов, детских домов и школ, зафиксировали непосредственный взгляд детей на события военного времени, отразили их переживания и представления.
Почти каждый рисунок имеет сопроводительный текст — небольшой рассказ ребенка о том, что он нарисовал. Такие рассказы часто записывали воспитатели и вклеивали в альбомы, бережно сохраняя их как документ эпохи.
Мы уже сообщали о запуске другого проекта с посылом добра и любви - в течение следующих месяцев проект расскажет историю войны и победы над фашизмом устами непосредственных участников военных действий. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану. Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.
Адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Также можно прислать видеообращение на адрес pochtapobedy@rttv.ru.