Власти Узбекистана разработали план по искоренению коррупции в вузах

18 января 2014 года Генпрокуратура представила отчет о правонарушениях и проблемах, связанных с коррупцией в системе высшего образования, а в январе 2017 года по инициативе президента был принят закон о борьбе с коррупцией.

ТАШКЕНТ, 27 февраля – Sputnik. В Ташкенте прошла международная научно-практическая конференция, посвященная результатам реализации проекта "Высшее образование — сфера без коррупции", передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ней приняли участие отечественные и международные эксперты, сотрудники Генпрокуратуры и ее академии, Министерства высшего и среднего образования, ректоры и представители ряда университетов Узбекистана.

Открывая конференцию, первый заместитель генерального прокурора Узбекистана Абдухалим Холматов напомнил, что в январе 2017 года по инициативе президента Шавката Мирзиёва был принят закон о борьбе с коррупцией.

На личном контроле главы республики также находится вопрос искоренения коррупции в высших учебных заведениях. Для этого планируется привлечь в том числе зарубежных экспертов.

Кроме того, была утверждена "дорожная карта" по совершенствованию системы высшего образования. Как отметил Холматов, Узбекистан намерен взять на вооружение инновационные подходы зарубежных стран и лучшие мировые практики.

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На конференции также было объявлено о том, что вузы республики с 2020 года начнут выдавать дипломы с QR-кодом.

Отмечалось, что введение QR-кодов — действенная мера в борьбе с подделкой и покупкой дипломов. Этот шаг позволит создать информационную базу документов о высшем образовании, создаст удобство для работодателей и самих владельцев дипломов.