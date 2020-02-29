В Узбекистане определились кто будет защищать права детей

Сенат Олий Мажлиса на заседании 28 февраля утвердил Алию Юнусову на пост заместителя омбудсмена - уполномоченного по правам ребенка.

ТАШКЕНТ, 29 фев - Sputnik. Вчера на втором пленарном заседании Сената Олий Мажлиса кандидатура Алии Юнусовой была утверждена на пост заместителя омбудсмена - уполномоченного по правам ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

В апреле 2019 года Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает введение должности омбудсмена по правам ребенка. Эта позиция приравнивается к статусу заместителя уполномоченного парламента по правам человека.

Основной задачей детского омбудсмена будет мониторинг исполнения законов о правах ребенка.

"Сенат Олий Мажлиса на заседании 28 февраля утвердил Алию Юнусову на пост заместителя омбудсмена - уполномоченного по правам ребенка", - рассказали в Законодательной палаты Олий Мажлиса.

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В соответствии с законом "Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам человека", кандидатура детского омбудсмена после одобрения в законодательной (нижней) палате парламента утверждается в Сенате республики.

Алия Юнусова в разные годы работала преподавателем в Ташкентской государственной медицинской академии, старшим специалистом в комитете по делам религий при кабмине, начальником отдела в Национальном центре по правам человека Узбекистана.