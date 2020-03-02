Поход в детсад теперь будет дороже: Минюст объявило о повышении цен

Сообщается, что стоимость 9-часового пребывания одного ребенка в дошкольных детских учреждениях столицы и областных центров вырастет на 15%.

ТАШКЕНТ, 2 мар - Sputnik. С 1 мая оплата за государственные детские сады увеличится по всему Узбекистану в среднем на 15%. Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции.

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Сообщается, что стоимость 9-часового пребывания одного ребенка в дошкольных детских учреждениях столицы и областных центров вырастет на 15%. При посещении детсада более одного ребенка семьи – в среднем также плюс 15% на каждого малыша.

В конце января 2021 года было подписано постановление президента, которое предусматривает выделение из госбюджета 182 млрд сумов на долгосрочные 15-летние кредиты с 3-летним льготным периодом и 1% годовых до 1 марта.

Отмечается, что льготные кредиты предоставят на реализацию 100 проектов по соглашениям государственно-частного партнерства, в соответствии с которыми в срок до 1 декабря 2019 года работы по созданию дошкольных образовательных организаций были выполнены в объеме не менее 25%.