Мама тройняшек дождалась выписки из роддома только в женский день

Как сообщила пресс-служба Бухарского областного хокимията, накануне международного женского дня молодая мама и все трое детей полностью поправились и были готовы к выписке.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В международный женский день врачи медицинского объединения Вабкентского района Бухарской области выписали домой Мохинисо Султанову и ее троих новорожденных детей. Появились на свет малыши еще до нового года. Но, изучив состояние их здоровья, врачи приняли решение оставить пациентов в больнице под наблюдением медиков.

Sputnik Тройняшек в Бухаре выписали домой 8 марта.

Как сообщила пресс-служба Бухарского областного хокимията, накануне международного женского дня молодая мама и все трое детей полностью поправились и были готовы к выписке.

Праздник 8 марта Мохинисо Султанова отметила вместе с мужем Фарходом Туробовым в семейном кругу. Кстати, троих малышей Иброхима, Иймону и Имрану ждали дома старший брат и еще двое сестер. Теперь в семье шесть детей.

Напомним, в конце 2018 года Родители тройняшек, которых назвали Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь президента Узбекистана, получили в подарок от главы государства автомобиль Cobalt.

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Это был не первый случай, когда дети получали имена в честь президента Мирзиёева. За год до этого случая Мансурбек Матжонов из Хорезма назвал трех сыновей Шавкатом, Миромоном и Мирзиё. А в апреле 2017-го такие же имена получили тройняшки из Бухары.