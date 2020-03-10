16:27 10 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Мать с младенцем

Мама тройняшек дождалась выписки из роддома только в женский день

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200310/13636654/Mama-troynyashek-dozhdalas-vypiski-iz-roddoma-tolko-v-zhenskiy-den.html

Как сообщила пресс-служба Бухарского областного хокимията, накануне международного женского дня молодая мама и все трое детей полностью поправились и были готовы к выписке.

ТАШКЕНТ, 10 мар - Sputnik. В международный женский день врачи медицинского объединения Вабкентского района Бухарской области выписали домой Мохинисо Султанову и ее троих новорожденных детей. Появились на свет малыши еще до нового года. Но, изучив состояние их здоровья, врачи приняли решение оставить пациентов в больнице под наблюдением медиков.

Тройняшек в Бухаре выписали домой 8 марта.
Sputnik
Тройняшек в Бухаре выписали домой 8 марта.

Как сообщила пресс-служба Бухарского областного хокимията, накануне международного женского дня молодая мама и все трое детей полностью поправились и были готовы к выписке.

Праздник 8 марта Мохинисо Султанова отметила вместе с мужем Фарходом Туробовым в семейном кругу. Кстати, троих малышей Иброхима, Иймону и Имрану ждали дома старший брат и еще двое сестер. Теперь в семье шесть детей.

Напомним, в конце 2018 года Родители тройняшек, которых назвали Шавкатом, Миромоном и Мирзиё в честь президента Узбекистана, получили в подарок от главы государства автомобиль Cobalt.

Многодетный отец из Коканда разбил подарок Шавката Мирзиёева >>

Это был не первый случай, когда дети получали имена в честь президента Мирзиёева. За год до этого случая Мансурбек Матжонов из Хорезма назвал трех сыновей Шавкатом, Миромоном и Мирзиё. А в апреле 2017-го такие же имена получили тройняшки из Бухары.

Теги:
8 марта, больница, Бухара



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кот по кличке Виктор и его хозяин Михаил Галин на международной выставке Кэтсбург в выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске.
Кот-"Аэрофлот" и другие пушистые участники выставки "Кэтсбург-2020" в Москве
#ПочтаПобеды: ветеран встречи на Эльбе Стивен Мельникофф ждёт ваших писем
Ветеран США о своей мечте попасть на парад Победы в Москве — видео
Образ узбекской женщины на протяжении столетия
Как изменились женщины в Узбекистане за один век

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться