Семьдесят раз подумать: Мирзиёев возмутился ростом цен на авто

Также президент отметил, что переход на рыночную экономику - сложный процесс, но страна продолжит идти по этому пути.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. На встрече с активом Хорезмской области президент Узбекистана прокомментировал возросшие несколько дней назад цены на автомобили UzAuto Motors.

"Вот, вы все видите, как решение руководителей нашего автопрома поднять цены на машины вызвало недовольство людей. Может, это и целесообразно экономически, но в нынешних условиях неправильно. Мы должны облегчать жизнь народа. Каждое решение необходимо продумывать не семь, а семьдесят раз. Сперва необходимо укрепить покупательную способность нашего народа," - сказал глава государства.

Также президент отметил, что переход на рыночную экономику - сложный процесс, но страна продолжит идти по этому пути.

Напомним, во вторник компания UzAuto Motors объявила о резком повышении цен на автомобили. В среднем они повысились на 15-20%.

Рост цен цен вызвало негативную реакцию водителей Узбекистана. В Сети был организован флешмоб против своеволия UzAuto Motors. Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность.

Обоснованностью подорожания уже заинтересовался Антимонопольный комитет, который инициировал проверку предпринимательской деятельности предприятия.