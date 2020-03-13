UzAuto Motors злоупотребляет монополией: АМК изучит цены на автомобили

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Антимонопольный комитет Узбекистана отреагировал на недовольство местных жителей тем, что цены на автомобили UzAuto Motors резко возросли.

По информации АМК, меры, предпринимаемые компанией для снижения себестоимости продукции, малоэффективны.

"Компания UzAuto Motors не смогла эффективно использовать возможности, созданные государством. Предприятие, злоупотребляя своим статусом монополиста, допускало случаи ущемления прав потребителей: продажа автомобилей без некоторых запасных частей, нарушение сроков доставки, взыскание дополнительных платежей", - говорится в сообщении.

За последние три года компания ввела в эксплуатацию 167 единиц нового оборудования и технологий, но не создала новых рабочих мест.

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Далее комитет отмечает, что автомобили предприятия на внутреннем рынке стоят ощутимо дороже, чем на внешних рынках, плюс стоимость автомобилей UzAuto Motors на внутреннем рынке выше, чем у компаний-конкурентов на мировом.

Комитет отметил сложность процедуры сертификации и климатических испытаний ввозимых автомобилей: для автомобилей, привезенных дилерами иностранных компаний, установлены завышенные требования стандартизации и климатических испытаний.

Более того, агентство "Узстандарт" не может проводить некоторые лабораторные испытания, необходимые при получение сертификата соответствия для запчастей.

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В связи с этим Антимонопольный комитет обратился в Министерство инвестиций и внешней торговли с предложением рассмотреть на собрании Совета по тарифному и нетарифному регулированию вопрос о снижение импортных пошлин и акцизного налога на ввозимые автомобили, а также упрощении порядка сертификации и проведения климатических испытаний импортных машин.

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Также в АМК добавили, что с 2018 года UzAuto Motors самостоятельно определяет цены на автомобили, однако компания должна ежеквартально направлять информацию о ценах антимонопольному органу для анализа.

"Чтобы установить, насколько эти расчеты экономически обоснованы и справедливо сформированы, необходимо в установленном порядке провести проверку предпринимательской деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

Теперь Антимонопольный комитет намерен получить разрешение на проведение анализа ценообразования автомобилей АО UzAuto Motors и проверить обоснованность применения цен на продукцию.

Напомним, 10 марта АО UzAuto Motors опубликовало новые цены на автомобили. В среднем, они поднялись на 15%, а на отдельные модели, к примеру Spark, - на 20%.

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При этом председатель правления АК "Узавтосаноат" Шавкат Умурзоков 30 июля 2018 году обещал снизить цены на автомобили узбекского производства в 2019-м.

В ответ на это водители организовали флешмоб против роста цен на автомобили. Новый хештег #GM_Uzbekistondan_moshina_olmayman (#не_буду_покупать_машину_у_GM) набирает все большую популярность в Сети.

Многие пишут, что не против, если компания GM Uzbekistan вообще закроется.