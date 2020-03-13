Наврузу быть: в Узбекистане все-таки состоится праздник

Сейчас полным ходом идет подготовка к празднику. Примечательно, что в местах гуляний будут проведены профилактические меры по предотвращению распространения нового коронавируса.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Узбекистанцы отпразднуют Навруз без каких-либо изменений, сообщает пресс-служба президента.

"Проведение праздника пройдет на высоком уровне как всенародного сайиля (гуляний) под девизом "С Наврузом — праздником обновления, мой родной Узбекистан!", - говорится в сообщении.

В парках и на открытых площадках запланированы традиционные мероприятия и представления, включая выступления канатоходцев, борцов, клоунов, кукольных театров, выставки птиц, запуск змеев, соревнования по перетягиванию каната и другие.

Сейчас полным ходом идет подготовка к празднику. Также пресс-служба напоминает, что в местах гуляний будут проведены профилактические меры по предотвращению распространения нового коронавируса Covid-19 и усилен медицинский контроль.

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Однако все же ряд мероприятий национального и международного уровня, в том числе мероприятия с участием иностранных гостей, будет отменен в республике: посвященный Наврузу марафон в Ташкенте, церемония открытия года "Хива — столица культуры тюркского мира в 2020 году" и церемония объявления Бухары столицей исламского мира.

Напомним, что уже в эти выходные, 14−15 марта, под девизом "Благоустроенный край" пройдет запланированный всенародный хашар.

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Несколько дней назад стало известно, что в столице Таджикистана в 2020 году отменили празднование Навруза из-за коронавируса.

Также в Душанбе решением мэра столицы Рустама Эмомали отменен масштабный Праздник плова.

Ранее в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия, в которых участвует более пяти тысяч человек.

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В Узбекистане на 13 марта не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19.