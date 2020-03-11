В Душанбе отменили празднование Навруза

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. В столице Таджикистана в 2020 году отменили празднование Навруза из-за коронавируса, информирует РИА Новости.
"В Душанбе из-за COVID-19 в дни празднования Навруза (21-23 марта) не будет ни массовых гуляний населения в парках, ни спортивных мероприятий, ни театрализованных представлений", - говорится в сообщении.
Тем не менее в аппарате главы государства сообщили, что встреча Навруза на республиканском уровне с участием президента Эмомали Рахмона запланирована 22 марта в Худжанде.
Также в Душанбе решением мэра столицы Рустама Эмомали отменен масштабный Праздник плова.
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"Данные меры приняты на правительственном уровне для профилактики нераспространения коронавируса в Таджикистане", - объяснили в штабе.
Пока в Таджикистане случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано.
Ранее власти Узбекистана пересмотрели график нескольких десятков выездных мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, перенесены Ташкентский инвестфорум и Международный юридический форум.
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А вот что касается отмены торжеств по случаю праздника Навруз, то пока на национальном уровне этот вопрос не обсуждался. Так как в республике не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19, то сейчас ограничиваются только международные и заграничные мероприятия.