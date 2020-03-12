Казахстан отменяет публичные мероприятия из-за коронавируса

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Казахстане отменили все публичные мероприятия в связи с коронавирусом, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

"ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Правительство приступает к реализации специальных превентивных мер. Публичные мероприятия отменяются. Перебоев со снабжением граждан продуктами питания и товарами первой необходимости не будет. Важно не допустить ущерба МСБ", - говорится в информации.

Ранее в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса до 10 апреля запретили проводить массовые мероприятия, в которых участвует более пяти тысяч человек.

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В столице Таджикистана в 2020 году отменили празднование Навруза из-за коронавируса.

Власти Узбекистана пересмотрели график нескольких десятков выездных мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Кроме того, перенесены Ташкентский инвестфорум и Международный юридический форум.

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А вот что касается отмены торжеств по случаю праздника Навруз, то пока на национальном уровне этот вопрос не обсуждался. Так как в республике не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19, то сейчас ограничиваются только международные и заграничные мероприятия.