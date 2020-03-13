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Центр занятости

В отношении должностных лиц Минтруда возбуждено уголовное дело

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200313/13668415/V-otnoshenii-dolzhnostnykh-lits-Mintruda-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html

Обвинение в отношении руководителя общества и других должностных лиц было дополнено статьями, предусматривающими ответственность за мошенничество, подделку документов и легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении должностных лиц ООО Korean and Migrations xususiy bandlik agentligi. Об этом сообщили в Следственном департаменте Министерства внутренних дел Узбекистана.

От действий агентства занятости пострадало почти две с половиной тысячи граждан. Они потеряли в общей сложности более 24 млрд сумов.

Обвинение предъявлено 10 лицам по соответствующим статьям УК и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога.

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Мошенник и глава агентства занятости Human осужден на 10 лет

Уголовное дело по ст. 208 ("Бездействие власти") УК Узбекистана возбуждено в отношении должностных лиц Министерства занятости и трудовых отношений.

Напомним, что обвинение в отношении руководителя общества и других должностных лиц было дополнено статьями, предусматривающими ответственность за мошенничество, подделку документов и легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено, составлено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.

Для агентств занятости хотят ввести предельные цены на услуги >>

Между тем частные агентства занятости могут лишиться права брать плату за услуги по трудоустройству людей, находящихся в поиске работы за пределами Узбекистана. Соответствующий законопроект о внесении поправок в закон о ЧАЗ, разработанный Министерством занятости и трудовых отношений республики, представлен для обсуждения на портале СОВАЗ.

Планируется, что оплата услуг за трудоустройство за рубежом будет производиться за счет работодателя или заказчика. Стоимость информационных и консультационных услуг Минтруд предложил ограничить суммой, не превышающей двух базовых расчетных величин.

Теги:
уголовное дело, Министерство занятости и трудовых отношений



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