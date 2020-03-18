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Повседневная жизнь

"Аэрофлот" доставил в Москву 282 россиянина из Ташкента из-за COVID-19

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (44)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200318/13702656/Aeroflot-dostavil-v-Moskvu-282-rossiyanin-iz-Tashkenta-iz-za-COVID-19.html

Во многих странах мира в связи с распространением коронавируса введено особое положение, закрываются границы и отменены международные рейсы. общее число заболевших приближается к 200 тысячам.

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. "Аэрофлот" 18 марта доставил из Ташкента в Москву еще 282 россиянина. В настоящее время дипломатическое представительство в столице Узбекистана составляет списки желающих покинуть страну. Кроме того, спецбортами отправляются на родину те, кто покупал билеты на рейсы, которые сейчас отменены.

"Первый спецрейс "Аэрофлота" вылетел 18 марта из Ташкента в Шереметьево в 7.00 (5.00 мск – ред.). На борт зарегистрировались 282 пассажира, граждане России ", - сообщили в пресс-служба посольства Узбекистана. На борту находились пассажиры, которые должны были вылететь из Узбекистана в Москву 16-18 марта. О регистрации на этот спецборт их оповестили накануне через официальные каналы дипмиссии. Ранее посольство РФ приняло участие в организации аналогичного чартера в Москву самолетом "Узбекистон хаво йуллари".

В посольстве сообщили, что в ближайшее время возможна организация еще нескольких чартерных рейсов самолетами российской и узбекской авиакомпании. О точных датах вылета будет сообщено дополнительно в зависимости от ситуации и количества желающих.

По данным Минздрава Узбекистана, на 18 марта в стране зарегистрировано уже 13 случаев заражения вирусом COVID-19.

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НАК
Спецрейс с россиянами на борту отправлен из Ташкента в Москву
Аналогичные меры предпринимаются и узбекской стороной в отношении своих граждан, находящихся в странах с неблагоприятной эпидемобстановкой. В частности, собираются списки лиц, желающих вернуться на родину из России, Ирана, Турции.

С 16 марта правительство Узбекистана ввело в стране карантинное положение, закрыто международное авиа- и железнодорожное сообщение, отменены массовые мероприятия, прекращены занятия в школах и вузах. Около двух тысяч человек находятся на профилактическом карантине.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (44)
Теги:
эвакуация, коронавирус, Россия, Узбекистан



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