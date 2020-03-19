В Узбекистане временно закрываются все дискотеки и массажные салоны

Исполнение решения, принятого Республиканской специальной комиссией по профилактике коронавируса, будут контролировать Министерство внутренних дел, Нацгвардия и Государственный налоговый комитет.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Власти Узбекистана решили с 19 марта закрыть по всей стране массажные салоны, дискобары и детские игровые залы в связи с распространением нового коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре оперативного штаба при Кабмине республики.

"Принято решение с 19 марта 2020 года по всей стране приостановить деятельность массажных салонов, дискотек и дискобаров, детских игровых залов", — говорится в публикации на Telegram-канале оперштаба.

Бизнес-субъектов, осуществляющих указанные виды деятельности, попросили отнестись к принимаемым мерам с пониманием. Исполнение данного решения будет строго контролироваться Министерством внутренних дел, Национальной гвардией и Государственным налоговым комитетом.

Ранее Ташкентский зоопарк также сообщил, что с 19 марта временно прекратил принимать посетителей в связи с угрозой распространения коронавируса. Администрация зоопарка заверила, что "за питомцев переживать не стоит, так как зоологи продолжат работу".

Всего в мире заражено почти 219 тысяч человек более чем в 140 странах: 8,8 тысячи пациентов скончались, 84 тысячи — выздоровели.

Первый в Узбекистане случай COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. По последним данным, число зараженных увеличилось до 23.

Власти страны с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для соотечественников и иностранных граждан в республике организуют чартеры для доставки их на родину. Всех пассажиров по прилете помещают на двухнедельный больничный карантин, где в настоящий момент находятся более двух тысяч человек.