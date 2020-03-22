Еще один: в Узбекистане теперь 43 инфицированных коронавирусом

ТАШКЕНТ, 22 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения сообщило еще об одном зафиксированном случае коронавируса в стране.
Опасное заболевание обнаружено у гражданина республики, который на днях прибыл из Стамбула. Теперь в Узбекистане 43 заболевших COVID-19.
По последним данным, всего в мире заражено более 300 тысяч человек, из них 13 049 скончались, свыше 92 тысяч выздоровели.
Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация зафиксирована в Италии, Испании, Китае и Иране.
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А с 23 марта по всей республике запрещается передвижение без средств индивидуальной защиты (масок)
С 6:00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).