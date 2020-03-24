Узбекистанцам не будут отключать Интернет и телефонную связь за неуплату

Правительство запретило отключать пользователей интернет-услуг и услуг телефонной связи в течение двух месяцев за несвоевременную оплату.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Гражданам Узбекистана в течение двух месяцев не будут отключать доступ в Интернет даже в случае наличия у них задолженности за услуги телефонной связи и интернет-трафик.

Об этом говорится в постановлении правительства "О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции".

С 00.01 24 марта на территории Узбекистана вводится усиленный режим предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

По последним данным Минздрава, в Узбекистане зафиксировано 49 пациентов, у которых подтвержден коронавирус, еще 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

С сегодняшнего дня Ташкент закрыт для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога). Въезд в столицу разрешен только лицам, имеющим местную регистрацию, а также транспортным средствам, перевозящим важные грузы.

Движение общественного транспорта также прекращено в Бухаре и Самаркандской области.

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Со вчерашнего дня по всей республике запрещено передвижение без средств индивидуальной защиты (масок).

С 6.00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).