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В Узбекистане 49 заразившихся коронавирусом

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (118)
179401
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13746417/V-Uzbekistane-49-zarazivshikhsya-koronavirusom.html

Двое граждан прибыли из России, еще одна заболевшая - супруга вернувшегося из Турции пациента с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о том, что в Узбекистане выявлено еще три человека с положительным результатом анализа на наличие в крови опасного вируса.

Двое граждан прибыли из России, еще одна заболевшая - супруга вернувшегося из Турции пациента с коронавирусом.

Напомним, в настоящее время более 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Илья Питалев
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С сегодняшнего дня Ташкент закрыт для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога). Въезд в столицу разрешен только лицам, имеющим местную регистрацию, а также транспортным средствам, перевозящим важные грузы.

Движение общественного транспорта также прекращено в Бухаре и Самаркандской области. 

Со вчерашнего дня по всей республике запрещено передвижение без средств индивидуальной защиты (масок).

С 6.00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (118)
Теги:
Узбекистан, Россия, Турция, Карантин, коронавирус



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