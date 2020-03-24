В Узбекистане 49 заразившихся коронавирусом

Двое граждан прибыли из России, еще одна заболевшая - супруга вернувшегося из Турции пациента с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила о том, что в Узбекистане выявлено еще три человека с положительным результатом анализа на наличие в крови опасного вируса.

Двое граждан прибыли из России, еще одна заболевшая - супруга вернувшегося из Турции пациента с коронавирусом.

Напомним, в настоящее время более 12,7 тысячи узбекистанцев находятся на профилактическом карантине — часть в больницах, остальные — дома на самоизоляции.

С сегодняшнего дня Ташкент закрыт для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога). Въезд в столицу разрешен только лицам, имеющим местную регистрацию, а также транспортным средствам, перевозящим важные грузы.

Движение общественного транспорта также прекращено в Бухаре и Самаркандской области.

Со вчерашнего дня по всей республике запрещено передвижение без средств индивидуальной защиты (масок).

С 6.00 25 марта за нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении штраф составит 3 БРВ (669 тысяч сумов).