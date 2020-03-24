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Здание железнодорожного вокзала Нурлы жол в Астане.

В Казахстане узбекистанцам продлят визы и рабочие разрешения

© Sputnik / Ольга Головко
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200324/13749365/V-Kazakhstane-uzbekistantsam-prodlyat-vizy-i-rabochie-razresheniya-.html

На 30 дней будут продлены сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию РК по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В связи с ограничительными мерами по противодействию распространению коронавируса COVID-19 в Казахстане Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Республики Казахстан приняла решение продлить визы и рабочие разрешения для зарубежных граждан, находящихся в РК до 20 апреля 2020 года.

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Вместе с тем на 30 дней будут продлены сроки пребывания зарубежных граждан, въехавших на территорию РК по ранее действовавшему положению о безвизовом режиме для 57 стран. Об этом проинформировала пресс-служба посольства Узбекистана в Казахстане.

"Соответственно, по отношению к данным категориям граждан Узбекистана не будут приниматься административные меры," - говорится в сообщении посольства.

Напомним, с 24 марта Ташкент закрыт для всех видов транспортных средств (автобусы, автомобили, авиасообщение и железная дорога). Въезд в столицу разрешен только лицам, имеющим местную регистрацию, а также транспортным средствам, перевозящим важные грузы.

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Сегодня авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о том, что чартерный рейс по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент вылетел.

Данный рейс был организован в экстренном порядке по договоренности с российской стороной.

Прежде всего на чартерный рейс вызваны пассажиры, находящиеся в очереди согласно спискам, составленным сотрудниками посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (285)
Теги:
узбекистанец, Узбекистан, Казахстан, Карантин, коронавирус



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