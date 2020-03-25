Карантин с акцентом на человечность: как в Ташобласти помогают пенсионерам

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте карантин. Закрыты школы, предприятия, остановил работу общественный транспорт. Жителей призывают оставаться дома. В зоне особого риска - пожилые люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.
В этой связи местные органы власти оказывают необходимую помощь населению. Так, администрация Пскентского района Ташкентской области поддерживает одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью.
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Накануне адресная помощь была оказана 240 жителям района, которые нуждаются в социальной защите. Представители хокимията раздали продовольственные наборы, состоящие из мяса, растительного масла, риса и других продуктов.
Сегодня количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек. Более 20 тысяч узбекистанцев находятся под карантином.
С сегодняшнего дня по всей республике начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок. За нарушение этого правила введены штрафы.
При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.