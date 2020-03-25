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Растительное масло для нуждающихся слоев населения в Узбекистане

Карантин с акцентом на человечность: как в Ташобласти помогают пенсионерам

Хокимият г. Ташкента
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (134)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13759788/Karantin-s-aktsentom-na-chelovechnost-kak-v-Tashoblasti-pomogayut-pensioneram-.html

Адресная помощь была оказана 240 жителям района, которые нуждаются в социальной защите. Представители хокимията раздали продовольственные наборы, состоящие из мяса, растительного масла, риса и других продуктов.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте карантин. Закрыты школы, предприятия, остановил работу общественный транспорт. Жителей призывают оставаться дома. В зоне особого риска - пожилые люди старше 60 лет, имеющие хронические заболевания.

Оказание поддержки нуждающимся слоям населения в Узбекистане
Хокимият г. Ташкента
Оказание поддержки нуждающимся слоям населения в Узбекистане

В этой связи местные органы власти оказывают необходимую помощь населению. Так, администрация Пскентского района Ташкентской области поддерживает одиноких пенсионеров, людей с инвалидностью.

Сахарный песок для нуждающихся слоев населения в Узбекистане
Хокимият г. Ташкента
Сахарный песок для нуждающихся слоев населения в Узбекистане

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Накануне адресная помощь была оказана 240 жителям района, которые нуждаются в социальной защите. Представители хокимията раздали продовольственные наборы, состоящие из мяса, растительного масла, риса и других продуктов.

Самолет Airbus A320
© Sputnik / Максим Блинов
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Сегодня количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 55 человек. Более 20 тысяч узбекистанцев находятся под карантином.

С сегодняшнего дня по всей республике начал действовать запрет на передвижение по улицам без масок. За нарушение этого правила введены штрафы.

При этом все объекты жизнеобеспечения, а также АЗС, магазины, продовольственные рынки и аптеки продолжают работать в обычном режиме.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (134)
Теги:
Узбекистан, Карантин, коронавирус



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