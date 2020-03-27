Сколько узбекистанцев возвращены на родину из-за пандемии — данные МВД

По сведениям Министерства внутренних дел республики, из других стран было эвакуировано свыше 7,5 тысячи граждан.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. По данным на 27 марта, из-за границы на родину возвращены более 7,5 тысячи граждан Узбекистана, сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Шохрух Гиясов.

"В результате мер, принятых для репатриации наших соотечественников из-за рубежа, на сегодняшний день 7 682 гражданина были эвакуированы из других стран 20 воздушными и 14 железнодорожными рейсами и размещены в 38 медицинских учреждениях", — заявил Гиясов на брифинге в штабе Агентства информации и массовых коммуникаций.

Он также рассказал, что сейчас на карантине под медицинским наблюдением находятся в общей сложности 65 511 человек. Из них 15 355 человек — в больницах, 50 176 — дома.

Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 83.

Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за COVID-19. Для соотечественников и иностранцев организуются авиационные чартеры и железнодорожные поезда на родину.

В Узбекистане отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. С 24 марта карантин был введен в столице, позднее еще в шести городах — Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане, Самарканде, Карши, а также в Сурхандарьинской области.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек. Скончались свыше 21 тысячи пациентов.