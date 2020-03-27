17:47 27 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.22
  • EUR10572.34
  • USD9520.34
Поиск
Встреча пассажиров, прибывших из Китая, в аэропорту Ташкента

Сколько узбекистанцев возвращены на родину из-за пандемии — данные МВД

Узбекские авиалинии
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (175)
388 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200327/13784533/Skolko-uzbekistantsev-vozvrascheny-na-rodinu-iz-za-pandemii--dannye-MVD.html

По сведениям Министерства внутренних дел республики, из других стран было эвакуировано свыше 7,5 тысячи граждан.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. По данным на 27 марта, из-за границы на родину возвращены более 7,5 тысячи граждан Узбекистана, сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел республики Шохрух Гиясов.

"В результате мер, принятых для репатриации наших соотечественников из-за рубежа, на сегодняшний день 7 682 гражданина были эвакуированы из других стран 20 воздушными и 14 железнодорожными рейсами и размещены в 38 медицинских учреждениях", — заявил Гиясов на брифинге в штабе Агентства информации и массовых коммуникаций.

Он также рассказал, что сейчас на карантине под медицинским наблюдением находятся в общей сложности 65 511 человек. Из них 15 355 человек — в больницах, 50 176 — дома.

Первый в республике случай заражения новым коронавирусом был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 83

Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV
© REUTERS / Denis Balibouse
В Узбекистане умерла женщина, у которой нашли коронавирус
Власти страны с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за COVID-19. Для соотечественников и иностранцев организуются авиационные чартеры и железнодорожные поезда на родину.

В Узбекистане отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита, в Ташкенте не работает общественный транспорт, а с 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда. С 24 марта карантин был введен в столице, позднее еще в шести городах — Андижане, Бухаре, Гулистане, Намангане, Самарканде, Карши, а также в Сурхандарьинской области.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 465 тысяч человек. Скончались свыше 21 тысячи пациентов.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (175)
Теги:
Узбекистанцы, МВД Узбекистана, Узбекистан, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжество природы — дикие животные вышли на опустевшие улицы городов
Контейнеры для клиники в Уртасарае
Опередить болезнь: как готовят палаты для будущей клиники в Уртасарае — видео
Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
Что будет с кредитами, налогами и работой во время карантина в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться