В Узбекистане нарастили производство медицинских масок до 2 млн в сутки

В настоящее в республике принимаются меры по увеличению производства до пяти миллионов штук в день.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Узбекистане нарастили производство медицинских масок до двух миллионов в сутки, информируют в "Узтекстильпроме".

"Суточное производство масок составляет 2 миллиона 640 тысяч единиц, производство медицинских халатов (комбинезонов) - 9,0 тыс. штук день, медицинской марли – 398 тыс. погонных метров, а количество предприятий составляет 24 единиц", - говорится в сообщении.

Примечательно, что защитные маски выпускаются практически во всех регионах страны, наибольшее количество производится в Ташкенте и области, а также Кашкадарьинской области.

В настоящее принимаются меры по увеличению производства масок до 5 миллионов масок в день.

В Узбекистане исключили лицевые маски из перечня медицинских изделий >>

Напомним, в Узбекистане медицинские маски исключили из перечня медицинский изделий. Теперь для их производства и продажи не нужна лицензия и государственная регистрация.

Медицинские маски также освободят от обложения налогом на добавленную стоимость.

За отсутствие медицинской маски ввели штрафы >>

Ранее власти Узбекистана ввели штраф за передвижение на территории всей страны без медицинских масок.

За нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении - 3 БРВ (669 тысяч сумов).