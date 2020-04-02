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Тканевые маски широкого назначения,

В Узбекистане нарастили производство медицинских масок до 2 млн в сутки

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (247)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200402/13829914/V-Uzbekistane-narastili-proizvodstvo-meditsinskikh-masok-do-2-mln-v-sutki.html

В настоящее в республике принимаются меры по увеличению производства до пяти миллионов штук в день.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. В Узбекистане нарастили производство медицинских масок до двух миллионов в сутки, информируют в  "Узтекстильпроме".

"Суточное производство масок составляет 2 миллиона 640 тысяч единиц, производство медицинских халатов (комбинезонов) - 9,0 тыс. штук день, медицинской марли – 398 тыс. погонных метров, а количество предприятий составляет 24 единиц", - говорится в сообщении.

Примечательно, что защитные маски выпускаются практически во всех регионах страны, наибольшее количество производится в Ташкенте и области, а также Кашкадарьинской области.

В настоящее принимаются меры по увеличению производства масок до 5 миллионов масок в день.

В Узбекистане исключили лицевые маски из перечня медицинских изделий >>

Напомним, в Узбекистане медицинские маски исключили из перечня медицинский изделий. Теперь для их производства и продажи не нужна лицензия и государственная регистрация.

Медицинские маски также освободят от обложения налогом на добавленную стоимость.

За отсутствие медицинской маски ввели штрафы >>

Ранее власти Узбекистана ввели штраф за передвижение на территории всей страны без медицинских масок. 

За нарушение этого правила будет выписываться штраф в размере 1 базовой расчетной величины (223 тысячи сумов), при повторном нарушении - 3 БРВ (669 тысяч сумов).

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (247)
Теги:
текстиль, Узтекстильпром, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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