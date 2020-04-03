Почему в Узбекистане растет число заболевших COVID-19 — ответ эпидемиолога

Первый в республике случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 221.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Узбекистана Нурмат Отабеков на брифинге в пятницу ответил на вопрос о том, почему в стране, несмотря на все действующие ограничения, день ото дня растет число зараженных COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе при Кабмине республики.

"Как известно, те, кто имел контакт с больными коронавирусом, а также граждане республики, вывезенные из неблагополучной зоны по коронавирусной болезни, медицинский персонал, занимающийся их лечением, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы также находятся на карантине. Учитывая, что более 100 тысяч наших граждан в настоящее время находятся на карантине (в стационаре и дома) и инкубационный период болезни составляет 14 дней, мы также должны быть готовы к появлению болезни среди них. Основной задачей профилактической медицины является выявление и устранение очагов заболевания", — сказал Отабеков.

Первый в Узбекистане случай инфицирования COVID-19 был выявлен 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции. В пятницу число зараженных увеличилось до 221. За все время распространения вируса в стране два пациента скончались, 25 — выздоровели.

Власти республики с 16 марта до 30 апреля приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. С 27 марта в стране было приостановлено пассажирское транспортное сообщение между областями, разрешена только перевозка грузов. С 30 марта до 20 апреля прекращена работа всех аэропортов страны и любое авиасообщение, движение автотранспорта внутри Узбекистана осуществляется только по специальным разрешениям

С 1 апреля в Ташкенте и регионах введен режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения. Умерли более 45 тысяч человек.