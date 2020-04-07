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В Узбекистане начались рейды по выявлению велосипедистов, нарушивших карантин

За сутки карантин нарушили более 2,5 тысячи узбекистанцев

УВД Самаркандской области
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (301)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200407/13870386/Za-sutki-karantin-narushili-bolee-25-tysyachi-uzbekistantsev.html

Нарушители были доставлены в территориальные подразделения Министерства внутренних дел, к ним применены соответствующие меры.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. По всей стране за одни сутки, 6 апреля, сотрудниками Национальной гвардии и Министерства внутренних дел было выявлено 2 696 случаев несоблюдения карантинного режима, сообщили в пресс-службе ведомства.

Каратин
Информационная служба ГУБДД МВД РУз
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Нарушители были доставлены в территориальные подразделения Министерства внутренних дел, к ним применены соответствующие меры.

Сегодня начальник Государственной инспекции по санитарно-эпидемиологическому надзору при Кабинете министров, главный государственный санитарный инспектор республики Нурмат Отабеков заявил о том, что коронавирус обнаружен во всех регионах Узбекистана.

"Граждане любого региона не должны думать, что у них нет заболевших. Заболевшие выявлены во всех регионах страны. Очевидно, что эта болезнь может распространиться на все регионы," - заявил Отабеков.

Напомним, на брифинге в АИМК представитель МИДа назвал количество узбекистанцев, болеющих COVID-19 за рубежом.

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Известно, что в Австрии, Армении, ОАЭ, Республике Корея, России и Таиланде по одному гражданину Узбекистана заразились опасным вирусом и проходят лечение. В Казахстане зарегистрировано двое соотечественников с положительным тестом на COVID-19, в Пакистане - коронавирусом болеют пять узбекистанцев, а в США - десять.

В общей сложности, у 23 граждан была выявлена эта болезнь, из них трое скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (301)
Теги:
МВД Узбекистана, Национальная гвардия Узбекистана, Карантин, коронавирус



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