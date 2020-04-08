МИД ответил на слухи о лишении гражданства лиц, находящихся за рубежом

Узбекистанцы не будут лишены гражданства по причине своего нахождения за границей. Все другие сообщения являются фейковыми.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В социальных сетях распространяются сообщения о том, что глава государства подписал документ о лишении гражданства тех, кто не успел вернуться на Родину до 10 апреля.

В МИД, диппредставительства республики за рубежом, в дипмиссии в соседних странах поступают вопросы на эту тему от обеспокоенных узбекистанцев, находящихся сейчас за границей.

В этой связи МИД заявляет, что подобное решение не было опубликовано ни в одном официальном источнике и не соответствует действительности.

В ведомстве настоятельно рекомендовали гражданам не поддаваться панике, не верить слухам и и воздерживаться от распространения необоснованной информации.

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Напомним, 15 марта президент подписал закон, наделяющий правами людей, проживающих в республике, но так и не получивших гражданства.

Теперь лицо, прибывшее и постоянно прописанное на территории Узбекистана до 1 января 1995 года, не принявшее гражданство иностранного государства и проживающее здесь до вступления в силу этого закона, на основании вида на жительства для лица без гражданства при изъявлении желания признается гражданином республики.