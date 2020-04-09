Коронавирус в Узбекистане: главное на 9 апреля

Министерство здравоохранения Узбекистана сегодня сообщило о выявлении еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 15.30 по ташкентскому времени, всего в республике COVID-19 инфицированы 582 человека.

Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме за 9 апреля.

Пациенты идут на поправку

В Минздраве рассказали, что еще восемь человек, у которых ранее был выявлен COVID-19, выздоровели. Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 38.

Передвижение автомобилей

С 9 апреля центры государственных услуг перестали выдавать стикеры для машин. Перечень транспортных средств, которые могут появляться на дорогах, строго ограничен: в нем только 20 видов авто. Входят в список и личные машины жителей страны — ими можно пользоваться, если нужно срочно поехать в медучреждение за помощью (и, конечно, вернуться обратно).

Доставка пенсий

В Центральном банке уточнили порядок доставки пенсий гражданам, которые в период карантина находятся не по месту жительства. Их средства возвращаются в Пенсионный фонд и будут объединены с выплатой в следующем месяце, заявили в ЦБ.

Если человек временно зарегистрирован по месту пребывания, он может обратиться в филиал ПФ в этом районе с просьбой включить его в платежную ведомость (при этом нужно четко указать адрес).

В связи со всем этим гражданам, получающим деньги наличными, посоветовали заказать личные пенсионные карты "Халк банка". Благодаря этому им можно будет не волноваться из-за сроков получения денег: они зачисляются в первые дни месяца независимо от того, где находится пенсионер.

Выгул собак

Теперь в Ташкенте, Нукусе и административных центрах областей республики выгуливать домашних питомцев можно не чаще раза в день на расстоянии не более 100 метров от дома.

Роддом на карантине

Родильный дом №6 в Ташкенте закрыли на 14-дневный карантин из-за того, что у человека, который контактировал с одной из пациенток, обнаружили коронавирус. Все, и женщины, и дети, и персонал, находятся под присмотром врачей.

Помощь соседям

Несмотря на сложные времена, когда некоторые страны думают исключительно о себе, Узбекистан продолжает помогать тем, кому это нужно. Республика направила в Таджикистан товарный поезд с гуманитарным грузом. Состав из 18 вагонов с мукой и медицинскими средствами отправился из Сурхандарьинской области и сегодня прибыл в Душанбе. Соседи получили тысячу тонн муки, антисептические и дезинфицирующие средства, медицинские халаты и очки, а также перчатки, маски, бахилы и респираторы.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано уже свыше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.