В Узбекистане скончался еще один заболевший коронавирусом

Несмотря на интенсивную терапию, пациентка скончалась в результате острой дыхательной и сердечно-легочной недостаточности.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Минздрав сообщил о еще одном случае смерти пациента с диагнозом коронавирус.

В Ферганской области умерла 59-летняя женщина, которая вернулась из умры и 25 марта была госпитализирована в областную инфекционную больницу, где у нее была подтверждена коронавирусная инфекция.

Пациентка страдала хронической обструктивной болезнью легких, гипертонией 3-й стадии, артериальной гипертензией 3-й степени. В этой связи она была подключена к аппарату ИВЛ в течение 12 дней.

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Вечером 11 апреля состояние больной стало резко ухудшаться. Несмотря на интенсивную терапию, пациентка скончалась в результате острой дыхательной и сердечно-легочной недостаточности.

Напомним, в Узбекистане осваивают новый метод лечения тяжелобольных COVID-19. Он заключается в переливании крови выздоровевших пациентов, тем, у кого болезнь протекает тяжело.

Как сообщают в Минздраве, в сыворотке крови тех, кто поборол COVID-19, содержатся антитела, которые нейтрализуют вирус. Это поможет тяжелобольным справиться с инфекцией быстрее.

На сегодняшний день количество заболевших COVID-19 в Узбекистане приблизилось к 800. Вылечились 42 пациента.