Коронавирус в Узбекистане: главное на 13 апреля

Минздрав Узбекистана сегодня сообщил еще о нескольких десятках случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по последним данным, всего в республике инфицированы 934 человека (данные на 18.00 по ташкентскому времени).

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Sputnik Узбекистан собрал главные новости по теме к этому часу.

Свежие данные по числу заболевших

В Минздраве рассказали о 934 гражданах, инфицированных COVID-19.

Под наблюдением на стационарном и домашнем карантине по-прежнему находятся почти 90 тысяч узбекистанцев.

География регионов, где выздоравливают пациенты с COVID-19, расширяется

Сегодня в республике большая радость: в ведомстве сообщили о еще 19 гражданах, вылечившихся от коронавируса.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Ферганской, Кашкадарьинской и Наманганской областях.

Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 85.

Заработал телефон доверия по вопросам семейного насилия

Эксперты предсказывают резкий рост числа семейных конфликтов и разводов по всему миру в период карантина.

Для того чтобы помочь семейным парам преодолеть возникшие трудности, в Узбекистане была запущена горячая линия, на которую могут позвонить, в первую очередь, женщины, пострадавшие от притеснения или насилия по отношению к ним.

Узбекские женщины смогут получить бесплатную консультацию по вопросам профилактики правонарушений в семье от высококвалифицированных специалистов.

Уровень самоизоляции теперь можно отследить по карте

Яндекс начал оценивать уровень самоизоляции жителей крупных городов Узбекистана. Чем выше балл, тем больше людей соблюдают самоизоляцию.

Посмотреть данные по крупным городам страны и сравнить баллы для самоизоляции можно на главной странице Яндекса и на "Яндекс.Карты".

За оскорбление пациентов с COVID-19 можно лишиться свободы

В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление лица, переболевшего COVID-19 или находящегося на карантине. Если незаконное разглашение информации о личной жизни гражданина приведет к серьезным последствиям, то правонарушитель наказывается штрафом в размере 44,6 миллиона сумов.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,86 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 115 тысяч человек, однако более 438 тысяч заболевших выздоровели.