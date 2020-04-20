ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Ташкенте закрыли на карантин Республиканский перинатальный центр после того, как у беременной пациентки обнаружили COVID-19.
Об этом в ходе брифинга сообщил представитель штаба по борьбе с коронавирусом Министерства здравоохранения Узбекистана Хабибулла Окилов.
По его словам, 16 апреля у одной из рожениц диагностирован коронавирус. Женщину перевели в специально выделенный 3-й роддом.
Отмечается, что пока у сотрудников центра и других беременных пациенток вирус не был обнаружен.
На прошлой неделе в Ташкенте на карантин закрыли два медучреждения: городскую клиническую больницу №17 и семейную поликлинику №8 Мирзо-Улугбекского района.
Обстоятельства, послужившие поводом и основанием для ограничения работы медучреждений, не уточняются.
В Узбекистане можно дистанционно следить за состоянием беременности >>
Девятого апреля на 14-дневный карантин также закрыли столичный родильный дом №6. Причиной стало то, что у человека, который контактировал с одной из пациенток медучреждения, обнаружен COVID-19.
По последним данным, в Узбекистане выявлено 1 565 случаев коронавируса. За все время распространения инфекции в стране, то есть с середины марта, пять пациентов скончались, 225 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.