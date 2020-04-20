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В Ташкенте закрыли на карантин Республиканский перинатальный центр

© Sputnik / Сергей Красноухов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (372)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13958232/V-Tashkente-zakryli-na-karantin-Respublikanskiy-perinatalnyy-tsentr.html

За состоянием всех пациенток и персонала следят врачи. Ранее в столице закрыли на карантин родильный дом №6, 17-ю городскую клиническую больницу и 8-ю семейную поликлинику.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Ташкенте закрыли на карантин Республиканский перинатальный центр после того, как у беременной пациентки обнаружили COVID-19.

Работа врачей в операционной
© CC0 / Unsplash / Natanael Melchor
Одну из больниц Ташкента взяли под карантин из-за пациента с COVID-19

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель штаба по борьбе с коронавирусом Министерства здравоохранения Узбекистана Хабибулла Окилов.

По его словам, 16 апреля у одной из рожениц диагностирован коронавирус. Женщину перевели в специально выделенный 3-й роддом.

Отмечается, что пока у сотрудников центра и других беременных пациенток вирус не был обнаружен.

На прошлой неделе в Ташкенте на карантин закрыли два медучреждения: городскую клиническую больницу №17 и семейную поликлинику №8 Мирзо-Улугбекского района. 

Обстоятельства, послужившие поводом и основанием для ограничения работы медучреждений, не уточняются.

В Узбекистане можно дистанционно следить за состоянием беременности >>

Девятого апреля на 14-дневный карантин также закрыли столичный родильный дом №6. Причиной стало то, что у человека, который контактировал с одной из пациенток медучреждения, обнаружен COVID-19. 

По последним данным, в Узбекистане выявлено 1 565 случаев коронавируса. За все время распространения инфекции в стране, то есть с середины марта, пять пациентов скончались, 225 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (372)
Теги:
Узбекистан, коронавирус, Карантин, Перинатальный центр, Ташкент



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