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Изображение Coca-Cola на одном из торговых центров в Ташкенте

Агентство по защите прав потребителей проверило рекламу на достоверность

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13963353/Agentstvo-po-zaschite-prav-potrebiteley-proverilo-reklamu-na-dostovernost.html

Агентством по защите прав потребителей для предотвращения распространения недостоверной, неполной информации в рекламе были направлены письма в ряд СМИ, Telegram-каналов и рекламных агентств.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Специалисты агентства по защите прав потребителей проанализировали рекламную деятельность компаний, оказывающих услуги и реализующих товары населению Узбекистана. С результатами проведенной работы ознакомился корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сообщается, что ряд компаний готовят и публикуют в СМИ рекламные ролики и объявления, которые нарушают профильное законодательство - к примеру, не указывается полная информация о предлагаемых услугах.

Очень часто при переводе закадрового текста видеороликов с одного языка на другой допускаются грубые ошибки не только грамматические, но и лексические.

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Например, реклама услуг ряда служб доставки не содержит подробной информации об объеме бесплатной доставки товара, видах оплаты, минимальной сумме, необходимой для заказа, или сумме (минимальной и максимальной) доставляемого товара и т.д., что приводит к возникновению недовольства со стороны потребителя.

Реклама как основной инструмент повышения спроса на товар или услугу и привлечения внимания клиентов должна соответствовать основным требованиям закона о рекламе Республики Узбекистан: законность, точность, достоверность, использование форм и средств, не причиняющих потребителю рекламы убытков, а также морального вреда.

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Напомним, в конце февраля Кабмин республики подписал постановление, согласно которому в Узбекистане изменится порядок размещения рекламных щитов. В частности, запрещается наносить рекламу на тротуарах и в пешеходных переходах.

До введения этих норм всем владельцам банеров и рекламных щитов было дано время на адаптацию к новым условиям в течение полугода. Если требования не будут выполнены, а конструкции добровольно не демонтированы, решение и снос будет происходить по решению суда.

Теги:
Узбекистан, Агентство по защите прав потребителей, потребители, реклама



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