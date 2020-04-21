В руководстве Госкомэкологии произведены очередные изменения

Сразу два новых заместителя появились у председателя природоохранного ведомства, который сам приступил к работе чуть больше месяца назад.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Новые назначения в структуре Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Первым заместителем главы природоохранной структуры стал Нарзулло Обломуродов, сообщает пресс-служба комитета.

До своего назначения Обломуродов был главой отдела контроля и координации деятельности Народной приемной Администрации президента Узбекистана.

На пост заместителя председателя назначен Исломбек Исмоилович Бокижонов. Ранее он работал директором государственного унитарного предприятия "Мароканд Обод" при хокимияте Самарканда.

Напомним, в начале марта 2020 года председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды был назначили хокима города Намангана Шавката Абдураззакова.