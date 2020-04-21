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В руководстве Госкомэкологии произведены очередные изменения

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200421/13971489/V-rukovodstve-Goskomekologii-proizvedeny-ocherednye-izmeneniya.html

Сразу два новых заместителя появились у председателя природоохранного ведомства, который сам приступил к работе чуть больше месяца назад.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. Новые назначения в структуре Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды. Первым заместителем главы природоохранной структуры стал Нарзулло Обломуродов, сообщает пресс-служба комитета.

Мусор на полигоне твердых бытовых отходов
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Госкомэкологии принялся за очистку коллекторов от мусора

До своего назначения Обломуродов был главой отдела контроля и координации деятельности Народной приемной Администрации президента Узбекистана.

На пост заместителя председателя назначен Исломбек Исмоилович Бокижонов. Ранее он работал директором государственного унитарного предприятия "Мароканд Обод" при хокимияте Самарканда.

Напомним, в начале марта 2020 года председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды был назначили хокима города Намангана Шавката Абдураззакова.

Теги:
экология, Узбекистан, руководитель, Госкомэкологии



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