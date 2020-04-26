Более 250 тысяч семей получили помощь во время карантина

Поддержку получают также семьи, лишенные источника доходов из-за карантина, семьи лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, а также семьи граждан, которые уехали на работу за границу и в настоящее время не находятся в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Руководитель информационной службы Министерства по поддержке махалли и семьи Саодат Боймирзаева рассказала о том, в каком размере и кому Центры по координации спонсорской помощи оказали помощь.

С момента создания центров прошло меньше месяца. По состоянию на 25 апреля этого года помощь была оказана в общей сложности 250 959 семьям в 9 139 махаллях республики. Было доставлено продуктов питания в объеме более 28 млрд сумов.

Под особым вниманием инвалиды, малообеспеченные семьи, одинокие и пожилые люди. Поддержку получают также семьи, лишенные источника доходов из-за карантина, семьи лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, а также семьи граждан, которые уехали на работу за границу и в настоящее время не находятся в Узбекистане.

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Напомним, единый центр координации помощи малоимущим во время режима самоизоляции от распространения нового коронавируса COVID-19 начал свою работу в начале апреля в Ташкенте.

Одинокие пожилые граждане и малообеспеченные семьи, которые испытывают нужду в продуктах питания, одежде, лекарственных средствах, могут позвонить по короткому номеру 11-97 и обратиться за помощью.

Центр будет удовлетворять обращения на основе средств и содействия правительства, хокимията и спонсоров.