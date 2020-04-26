16:58 26 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Единый координационный центр, организованный в столичном Узэкспоцентре, начал благотворительные работы

Более 250 тысяч семей получили помощь во время карантина

Sputniк / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (400)
166 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200426/14003270/Bolee-250-tys-semey-poluchili-pomosch-vo-vremya-karantina.html

Поддержку получают также семьи, лишенные источника доходов из-за карантина, семьи лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, а также семьи граждан, которые уехали на работу за границу и в настоящее время не находятся в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Руководитель информационной службы Министерства по поддержке махалли и семьи Саодат Боймирзаева рассказала о том, в каком размере и кому Центры по координации спонсорской помощи оказали помощь.

Никита Макаренко
Делать добро вместе: как можно помочь нуждающимся жителям Ташкента

С момента создания центров прошло меньше месяца. По состоянию на 25 апреля этого года помощь была оказана в общей сложности 250 959 семьям в 9 139 махаллях республики. Было доставлено продуктов питания в объеме более 28 млрд сумов.

Под особым вниманием инвалиды, малообеспеченные семьи, одинокие и пожилые люди. Поддержку получают также семьи, лишенные источника доходов из-за карантина, семьи лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, а также семьи граждан, которые уехали на работу за границу и в настоящее время не находятся в Узбекистане.

Запущен еще один благотворительный проект по поддержке нуждающихся >>

Напомним, единый центр координации помощи малоимущим во время режима самоизоляции от распространения нового коронавируса COVID-19 начал свою работу в начале апреля в Ташкенте.

Одинокие пожилые граждане и малообеспеченные семьи, которые испытывают нужду в продуктах питания, одежде, лекарственных средствах, могут позвонить по короткому номеру 11-97 и обратиться за помощью.

Центр будет удовлетворять обращения на основе средств и содействия правительства, хокимията и спонсоров.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (400)
Теги:
Узбекистан, спонсор, гуманитарная помощь, помощь, Агентство информации и массовых коммуникаций



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Круизное судно Costa Deliziosa завершило кругосветное путешествие в Генуе
Эксклюзивные кадры десантирования на новых парашютных системах с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях
Первые в мире: российские военные десантировались в Арктике
Меню в карантинной зоне под Ташкентом
Карантин с аппетитом: чем кормят в санитарной зоне под Ташкентом — меню

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться