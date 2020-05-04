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Ситуация в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобском водохранилище

Россияне не пострадали при прорыве дамбы на водохранилище в Узбекистане

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (21)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200504/14053733/Rossiyane-ne-postradali-pri-proryve-damby-na-vodokhranilische-v-Uzbekistane.html

Чрезвычайное происшествие стало причиной затопления нескольких населенных пунктов в Узбекистане и в Казахстане.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Россияне не пострадали при прорыве дамбы в Узбекистане и подтоплении населенных пунктов в Казахстане, сообщили в Посольстве РФ в Казахстане.

"В связи с прорывом дамбы в Узбекистане и подтоплением ряда населенных пунктов в Туркестанской области Республики Казахстан сообщаем, что пострадавших российских граждан нет", — говорится в публикации на странице дипмиссии в Facebook.

Прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана произошел 1 мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра. Жертв нет. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Утром в воскресенье администрация Туркестанской области Казахстана сообщала о затоплении 440 домов и 1 682 гектаров посевов.

Ситуация в Сырдарьинской области, где произошел прорыв дамбы на Сардобском водохранилище
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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В Узбекистане были госпитализированы 56 человек, около 70 тысяч — эвакуированы. На месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий прорыва.

Генпрокуратура РУз в связи с наводнением возбудила уголовное дело по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Следственные действия ведут органы Службы госбезопасности.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды и предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей.

Тема:
Прорыв дамбы на водохранилище в Сырдарье (21)
Теги:
Сырдарьинская область, наводнение, Казахстан, Узбекистан, россияне



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