Россияне не пострадали при прорыве дамбы на водохранилище в Узбекистане

Чрезвычайное происшествие стало причиной затопления нескольких населенных пунктов в Узбекистане и в Казахстане.

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Россияне не пострадали при прорыве дамбы в Узбекистане и подтоплении населенных пунктов в Казахстане, сообщили в Посольстве РФ в Казахстане.

"В связи с прорывом дамбы в Узбекистане и подтоплением ряда населенных пунктов в Туркестанской области Республики Казахстан сообщаем, что пострадавших российских граждан нет", — говорится в публикации на странице дипмиссии в Facebook.

Прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Узбекистана произошел 1 мая в 5.55 в результате сильного дождя и штормового ветра. Жертв нет. Были затоплены несколько населенных пунктов, повреждены дороги и сельскохозяйственные угодья. Утром в воскресенье администрация Туркестанской области Казахстана сообщала о затоплении 440 домов и 1 682 гектаров посевов.

В Узбекистане были госпитализированы 56 человек, около 70 тысяч — эвакуированы. На месте ЧП продолжаются работы по ликвидации последствий прорыва

Генпрокуратура РУз в связи с наводнением возбудила уголовное дело по статьям "Должностная халатность" и "Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Следственные действия ведут органы Службы госбезопасности.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, оно вмещает 922 миллиона кубометров воды и предназначено для подачи воды на посевные площади шести районов Сырдарьинской и Джизакской областей.