16:39 07 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Управление мусульман опровергло фейк о проведении молитв в мечетях

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
Получить короткую ссылку
81 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200507/14073505/Upravlenie-musulman-oproverglo-feyk-o-provedenii-molitv-v-mechetyakh.html

О возобновлении в мечетях коллективных богослужений, в соответствии с решениями Республиканской специальной комиссии, будет объявлено в официальных изданиях Управления мусульман Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Управление мусульман Узбекистана официально опровергло распространившуюся в социальных сетях аудиозапись о том, что пятничные молитвы и коллективные таравих-намазы в мечетях будут возобновлены.

В Управлении напомнили, что распространение ложной информации осуждается исламским учением и преследуется законом республики.

О возобновлении в мечетях коллективных богослужений, в соответствии с решениями Республиканской специальной комиссии, будет объявлено в официальных изданиях Управления мусульман Узбекистана.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Подготовка к хаджу приостановлена из-за пандемии

Напомним, 14 апреля председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), муфтий Усмонхон Алимов заявил о том, что намазы во время Рамадана будут проводиться в Узбекистане без нарушения режима самоизоляции из-за угрозы распространения нового коронавируса.

А 20 апреля было обнародовано постановление президента Узбекистана, где указано, что начало месяца Рамадан выпадает на 24 апреля. Отмечается, что все мероприятия, посвященные священному празднику, будут проводиться в домашних условиях, в кругу семьи в строгом соответствии с правилами карантина.

Теги:
фейки, Узбекистан, Управление мусульман Узбекистан, мечеть, намаз, религия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов
Лукашенко посоветовал не целоваться со всеми подряд
"Ну потерпи месяц!": Лукашенко призвал не целоваться со всеми подряд — видео
Наводнение на Сардобинском водохранилище
Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться