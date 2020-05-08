Алишер Усманов выделил 10 млн долларов для ликвидации последствий наводнения

Известно, что данные средства будут перечислены на 5 202 лицевых счета глав семей пострадавших от катастрофы граждан.

ТАШКЕНТ, 8 мая - Sputnik. Алишер Усманов передал 10 миллионов долларов для ликвидации последствий наводнения в Сырдарьинской области.

Из них 5 миллионов долларов - Узбекистану, пишут местные СМИ, а 5 миллионов долларов - Казахстану, сообщает акимат Туркестанской области.

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"Эти средства будут перечислены на 5 202 лицевых счета глав семей пострадавших граждан", - говорится в информации.

Напомним, 1 мая произошел прорыв дамбы на водохранилище, а затем затопление в Сырдарьинской области.

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Из-за техногенной аварии несколько жилых районов остались под миллионами кубометров грязи и глины. Поток уничтожил на своем пути большинство частных домов, повреждены 8 детсадов, 16 школ, 7 медучреждений, один колледж, 7 кладбищ, 3 мечети и 13 мостов республиканского значения. Размыты дороги и уничтожен дехканский рынок. Человеческих жертв, увы, также избежать не удалось – известно минимум о четырех погибших.