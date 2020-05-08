"Бессмертный полк — онлайн": виртуальное шествие будет идти до последней заявки

Трансляция виртуального шествия "Бессмертный полк — онлайн" станет одним из главных событий Дня Победы. Организаторы уже получили более 2,1 миллиона заявок.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Трансляция онлайн-шествия начнется в 11.00 по времени Петропавловска-Камчатского — когда в Москве будет 2.00, рассказал сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров на пресс-конференции, прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".

Посмотреть трансляцию можно будет на сайтах polkrf.ru polk.press , на сайтах РИА Новости и международного агентства Sputnik — официального информационного партнера в странах Ближнего зарубежья, а также в онлайн-кинотеатрах Okko Ivi.ru , на медиаэкранах страны и в московском метро. Ряд телеканалов покажут ее целиком либо в формате временных прямых включений, также увидеть шествие можно будет в социальных сетях "ВКонтакте и Одноклассники".

Заполнить анкету для участия в онлайн-шествии может любой желающий, независимо от страны проживания, на следующих ресурсах: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/. Сделать это нужно до 15.00 по московскому времени 9 мая.

Каждая заявка обязательно проходит модерацию, и только после этого ветеран отправляется в онлайн-шествие.

"На сегодня помощь в подготовке акции оказывают 3,7 тысячи волонтеров по всей России. К "Волонтерам Победы" в модерации заявок участников присоединились историки Бессмертного полка России и Поискового движения России. Перед тем как приступить к работе, каждый доброволец проходит специальное обучение. Возраст активистов, которые захотели внести свой вклад в организацию самого масштабного мероприятия Дня Победы, совершенно разный. Самому взрослому волонтеру 72 года. Это учитель истории и обществознания из Хабаровского края", — рассказала председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

По любым вопросам относительно размещения информации для онлайн-шествия круглосуточно консультируют специалисты горячей линии проекта по номеру 8 (800) 20-1945-0.

По словам руководителя исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артема Хуторского, в работе горячей линии задействованы 130 операторов.

"На данный момент уже поступило более 15 тысяч звонков, все обратившиеся получили подробные ответы на свои вопросы", — рассказал он.

Шествие в Сети продлится не один день — а до последней заявки, чтобы все ветераны стали участниками виртуального полка, отметил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров.

После 9 мая трансляция будет вестись на трех онлайн-площадках: сайтах Бессмертного полка России www.polkrf.ru, Международного Бессмертного полка www.polk.press и в онлайн-кинотеатре Okko.