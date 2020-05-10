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В Министерстве транспорта — новое назначение

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (359)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200510/14101104/V-Ministerstve-transporta--novoe-naznachenie.html

Напомним: в январе нынешнего года президент Узбекистана утвердил новый состав Кабмина и назначил министром транспорта Эляра Ганиева.

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Пост замминистра транспорта Узбекистана занял Акмал Мирзаев, сообщили в Министерстве юстиции.

Новый состав правительства Узбекистана
© Sputnik /
Новые министры в правительстве Узбекистана

"Постановлением Президента (№ ПП–4706, 06.05.2020 г.) Акмал Анварбекович Мирзаев назначен на должность заместителя министра транспорта Республики Узбекистан", — говорится в публикации.

Отмечается, что Мирзаев стал четвертым заместителем Эляра Ганиева — министра Министерства транспорта, возглавившего министерство в январе этого года.

Одним из первых на должность замглвы ведомства в середине апреля был назначен Жасурбек Чориев, который до этого исполнял обязанности руководителя Департамента развития воздушного транспорта.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (359)
Теги:
Министерство транспорта Республики Узбекистан, заместитель министра, назначение



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