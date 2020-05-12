Узбекские пенсионеры смогут сами выбирать банк для обслуживания

Эта возможность не будет единоразовой. Пожилые граждане смогут сменить обслуживающий банк в случае недовольства качеством предоставляемых услуг.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. ЦБ Узбекистана признал неэффективность системы доставки пенсий и пособий через Народный банк. Отметим, что с лета 2017 года он единолично осуществлял положенные гражданам выплаты.

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Теперь же пенсионеры получат возможность самостоятельно выбирать обслуживающий банк. Об этом на брифинге заявил глава Департамента пруденциального надзора кредитных организаций Аброрходжа Турдиалиев.

"Система доставки пенсионных средств через единственный банк показала свою неэффективность и необходимость отказа от этой практики, что позволит пенсионерам открыть счет в любом банке по своему желанию и пользоваться их картами", — отметил он.

По его словам, пенсионеры смогут менять тот или иной банк в зависимости от того, насколько они удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

Турдиалиев подчеркнул, что позволит создать здоровую конкуренцию среди банков.

Напомним: с начала мая жителям Ташкента, Нукуса и областных центров пенсии выплачиваются только безналичным путем — деньги переводятся на банковские карты.

Данные меры призваны сократить оборот наличных средств, которые, как считается, могут быть носителям COVID-19.

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Однако система, связанная с переводом выплат на безналичную основу, уже показала свои минусы. В частности, пользователи соцсетей сообщают о проблемах с доставкой и получением пенсионных карт, жалуются на задержки в выплате пенсий.

Внебюджетный Пенсионный фонд и Народный банк опубликовали совместное заявление, в котором пояснили, что одновременная загрузка средств на банковские карты свыше 480 тысяч пенсионеров и получателей пособий привела к "высокой нагрузке на электронную информационную систему Народного банка".

По данным НБ, в республике всего было выпущено 619 тысяч карт, из них 377 тысяч —под брендом Humo, 242 тысячи — Uzcard.

Однако, по словам Турдиалиева, работа по доставке пенсий через банковские карты не была налажена должным образом, что вызвало недовольство среди узбекистанцев.

На днях также произошел сбой в работе системы Humo — возникли трудности в процессе оплаты через POS-терминалы.

В связи с этим пенсионерам предоставили возможность заменить пластиковые карты Humo картами Uzcard по адресам проживания. Сделать это можно будет с 20 мая, что-либо доплачивать за данную услугу не нужно.

Также в конце апреля в республике отменили комиссию за транзакции по пенсионным картам.