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Молоток судьи в зале суда

Медработник заразил COVID-19 более 30 человек: возбуждено уголовное дело

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200513/14124825/Medrabotnik-zarazil-COVID-19-bolee-30-chelovek-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html

Врач почувствовал недомогание 20 апреля, однако к специалистам не обратился, а начал лечение дома. В результате его жена, родственники, пациенты и сотрудники заразились коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Прокуратура Самаркандской области возбудила уголовное дело в отношении заведующего отделением медучреждения в регионе. Сообщается, несмотря на явные признаки коронавирусной инфекции, врач продолжал работать, при этом 34 человека, контактировавшие с ним, заразились COVID-19.

Дорожный знак с надписью Карантин
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Медик почувствовал недомогание 20 апреля, однако к специалистам не обратился, а начал лечение дома. В результате его супруга и другие родственники, которые были в постоянном контакте с ним, 11 из его пациентов, которых он лечил, его коллеги, а через них – еще 23 человека заразились COVID-19.

Сейчас все заразившиеся проходят лечение в областной инфекционной больнице. В отношении этого гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257-1 УК РУз ("Нарушение санитарного законодательства или антиэпидемических правил"), ведется следствие.

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Напомним, вчера было объявлено, что в Самарканде снова усиливают карантинные меры с сегодняшнего дня.

"Свободное движение транспортных средств будет ограничено с 07.00 до 10.00 утра и с 17.00 до 20.00 вечера", - сообщили на брифинге в АИМК.

Смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и фермерские рынки. Также будет активизирована деятельность 25 контрольно-пропускных пунктов, установленных на въезде в город, и запрещен непреднамеренный въезд в город и бесцельное передвижение по нему без стикеров.

Теги:
уголовное дело, Самаркандская область, Узбекистан, Карантин, пандемия, коронавирус



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