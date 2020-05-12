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Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 мая

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (456)
242801
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200512/14116428/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-12-maya.html

К настоящему часу сумели побороть болезнь 2 010 человек — это почти 80% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Динамика заболеваний

По данным Минздрава, COVID-19 был выявлен еще у 37 граждан.

Таким образом, по данным на 16.00 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 519 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 499 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Процент выздоровевших неуклонно растет

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 28 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Андижане, Намангане и Сурхандарье. 

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 2 010.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет почти 80% от общего числа инфицированных.

Города республики переводят из одного уровня карантин в другой

Одному из городов в Навоийской области, который ранее входил в "желтую" зону, теперь присвоен "красный" уровень карантина. Речь идет о Зарафшане.

Стационарный пост дпс на Дружбе народов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Минюсте разъяснили отличие между "красной", "желтой" и "зеленой" зонами

Напомним: ранее отдельные районы и города Узбекистана классифицировали по зонам карантина. 

Данная мера, как ожидается, позволит не менять уровень всего региона при выявлении новых случаев инфицирования в одном из районов.

Красный, желтый и зеленый цвета не только определяют уровень опасности распространения COVID-19, но и определяют список ограничений, введенный на их территории.

"Зеленый цвет" не означает вседозволенность

Некоторые граждане ошибочно трактуют понятие "зеленой зоны" и карантинные меры, введенные в данных регионах в смягченном варианте. 

Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко
Фото из личного архива Александра Бутенко
Вирусолог оценил зонирование Узбекистана по риску распространения COVID-19

В частности, в Кашкадарьинской области местные жители пренебрегают правилами безопасности и выходят на улицу без средств индивидуальной защиты. Также граждане не соблюдают социальную дистанцию и собираются компаниями, сообщает областное управление здравоохранения.

В ведомстве отмечают: в "зеленой зоне" также должны соблюдаться установленные для всей территории карантинные правила, нарушение которых влечет за собой наложение штрафа. Если жители региона будут подходить к ситуации безответственно, то все усилия властей окажутся напрасными.

Эпидемиологическая обстановка может меняться. Как это, например, произошло, в Навоийской области, которая еще недавно считалась "зеленой зоной", однако там были вновь выявлены случаи заболевания COVID-19. 

В Самарканде ужесточаются карантинные ограничения

Не смотря на начало поэтапного смягчения ограничений, в некоторых регионах усиливают карантин. Так, например, произошло в Самарканде.

Теперь в городе смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и фермерские рынки. Данные меры вступят в силу с завтрашнего дня, 13 мая.

На карантин в Ташкенте помещены около сотни сотрудников Beeline

91 сотрудник компании Beeline Uzbekistan был помещен на карантин и перевезен в Юкоричирчикский полигон Ташкентской области из-за подозрения на коронавирус. 

Отмечается, что данные меры были приняты после того, как у одного из работников подтвердился COVID-19.

Объявлен порядок регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан

Граждане Узбекистана в РФ должны зарегистрироваться на чартерные рейсы и ждать своей очереди.

Пассажиры в зале ожидания в международном аэропорту
© Sputnik / Роман Пятаков
Объявлен порядок регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан

При организации чартерного рейса сотрудники посольства поочередно свяжутся с каждым гражданином.

Чартерными рейсами доставляются в первую очередь пациенты, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.

Подробную информацию о датах вылета и городах, откуда будут вывозить граждан, можно прочитать здесь.

Проблема с задержкой выплаты пенсий — выход найден

ЦБ Узбекистана признал неэффективность системы доставки пенсий и пособий через Народный банк. 

Uzcard
Халқ сўзи
Пенсионные карты Humo можно бесплатно заменить на Uzcard

Теперь же пенсионеры получат возможность самостоятельно выбирать обслуживающий банк.

Эта возможность не будет единоразовой.

Пожилые граждане смогут сменить обслуживающий банк в случае недовольства качеством предоставляемых услуг.

Зарубежные сертификаты об отсутствии COVID-19 не будут признаны

Власти Узбекистана заявили, что сертификаты об отсутствии коронавируса, выдаваемые за рубежом, при въезде в страну признаваться не будут.

Отмечается, что любой человек может заразиться этой инфекцией уже после обследования или по пути на родину.

История с рестораном Qanotchi в Ташкенте получила продолжение

Вчера мы писали о том, что власти активно разрабатывают план мер, а также регламент открытия точек общественного питания в городах после снятия карантина.

Официант с бокалом вина
© CC0 / Pixabay
Почему ресторан Qanotchi заработал во время карантина — ответ ГУВД

Для этого в рамках эксперимента был временно открыт столичный ресторан Qanotchi. Заведение было переоборудовано с учетом санитарно-эпидемиологических требований, чтобы специальная комиссия могла оценить, насколько данные меры — эффективны для того, чтобы не допустить в стране второй волны COVID-19.

Сегодня же стало известно о том, что директору ресторана было предъявлено обвинение в нарушении требований Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19. 

В ходе проверки было установлено, что заведение занималось несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования протокола. Дело будет рассмотрено в суде.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 4,18 миллиона, скончались свыше 286 тысяч человек, выздоровели — более 1,46 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (456)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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