Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 мая

К настоящему часу сумели побороть болезнь 2 010 человек — это почти 80% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Динамика заболеваний

По данным Минздрава, COVID-19 был выявлен еще у 37 граждан.

Таким образом, по данным на 16.00 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 519 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 499 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Процент выздоровевших неуклонно растет

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 28 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Андижане, Намангане и Сурхандарье.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 2 010.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет почти 80% от общего числа инфицированных.

Города республики переводят из одного уровня карантин в другой

Одному из городов в Навоийской области, который ранее входил в "желтую" зону, теперь присвоен "красный" уровень карантина. Речь идет о Зарафшане.

Напомним: ранее отдельные районы и города Узбекистана классифицировали по зонам карантина.

Данная мера, как ожидается, позволит не менять уровень всего региона при выявлении новых случаев инфицирования в одном из районов.

Красный, желтый и зеленый цвета не только определяют уровень опасности распространения COVID-19, но и определяют список ограничений, введенный на их территории.

"Зеленый цвет" не означает вседозволенность

Некоторые граждане ошибочно трактуют понятие "зеленой зоны" и карантинные меры, введенные в данных регионах в смягченном варианте.

В частности, в Кашкадарьинской области местные жители пренебрегают правилами безопасности и выходят на улицу без средств индивидуальной защиты. Также граждане не соблюдают социальную дистанцию и собираются компаниями, сообщает областное управление здравоохранения.

В ведомстве отмечают: в "зеленой зоне" также должны соблюдаться установленные для всей территории карантинные правила, нарушение которых влечет за собой наложение штрафа. Если жители региона будут подходить к ситуации безответственно, то все усилия властей окажутся напрасными.

Эпидемиологическая обстановка может меняться. Как это, например, произошло, в Навоийской области, которая еще недавно считалась "зеленой зоной", однако там были вновь выявлены случаи заболевания COVID-19.

В Самарканде ужесточаются карантинные ограничения

Не смотря на начало поэтапного смягчения ограничений, в некоторых регионах усиливают карантин. Так, например, произошло в Самарканде.

Теперь в городе смогут работать только продуктовые магазины, аптеки и фермерские рынки. Данные меры вступят в силу с завтрашнего дня, 13 мая.

На карантин в Ташкенте помещены около сотни сотрудников Beeline

91 сотрудник компании Beeline Uzbekistan был помещен на карантин и перевезен в Юкоричирчикский полигон Ташкентской области из-за подозрения на коронавирус.

Отмечается, что данные меры были приняты после того, как у одного из работников подтвердился COVID-19.

Объявлен порядок регистрации чартерных рейсов из России в Узбекистан

Граждане Узбекистана в РФ должны зарегистрироваться на чартерные рейсы и ждать своей очереди.

При организации чартерного рейса сотрудники посольства поочередно свяжутся с каждым гражданином.

Чартерными рейсами доставляются в первую очередь пациенты, беременные женщины, пожилые люди и маленькие дети.

Подробную информацию о датах вылета и городах, откуда будут вывозить граждан, можно прочитать здесь.

Проблема с задержкой выплаты пенсий — выход найден

ЦБ Узбекистана признал неэффективность системы доставки пенсий и пособий через Народный банк.

Теперь же пенсионеры получат возможность самостоятельно выбирать обслуживающий банк.

Эта возможность не будет единоразовой.

Пожилые граждане смогут сменить обслуживающий банк в случае недовольства качеством предоставляемых услуг.

Зарубежные сертификаты об отсутствии COVID-19 не будут признаны

Власти Узбекистана заявили, что сертификаты об отсутствии коронавируса, выдаваемые за рубежом, при въезде в страну признаваться не будут.

Отмечается, что любой человек может заразиться этой инфекцией уже после обследования или по пути на родину.

История с рестораном Qanotchi в Ташкенте получила продолжение

Вчера мы писали о том, что власти активно разрабатывают план мер, а также регламент открытия точек общественного питания в городах после снятия карантина.

Для этого в рамках эксперимента был временно открыт столичный ресторан Qanotchi. Заведение было переоборудовано с учетом санитарно-эпидемиологических требований, чтобы специальная комиссия могла оценить, насколько данные меры — эффективны для того, чтобы не допустить в стране второй волны COVID-19.

Сегодня же стало известно о том, что директору ресторана было предъявлено обвинение в нарушении требований Специальной республиканской комиссии по борьбе с COVID-19.

В ходе проверки было установлено, что заведение занималось несанкционированной деятельностью во время пандемии коронавируса, нарушив требования протокола. Дело будет рассмотрено в суде.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 4,18 миллиона, скончались свыше 286 тысяч человек, выздоровели — более 1,46 миллиона.